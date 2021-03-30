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明天最後一天兌換！三倍券已兌領金額近650億元

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
紙本三倍券的兌付期限即將在3月底截止，經濟部呼籲店家請儘速兌領。 報系資料照／記者高彬原攝影
紙本三倍券的兌付期限即將在3月底截止，經濟部呼籲店家請儘速兌領。 報系資料照／記者高彬原攝影

明（31）日最後一天兌換！經濟部今（30）日提醒，紙本三倍券的兌付期限即將在3月底截止，呼籲店家請儘速兌領，以維護自身權益。

經濟部指出，政府於去年7月15日發放振興三倍券，自7月23日開始受理店家兌領紙本三倍券，截至2021年3月29日統計，三倍券兌領金額為642.49億元，占已領用可兌付金額99.53%。

依據「經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎振興三倍券兌付要點」，紙本三倍券兌領期限至3月31日，依規定期限過後店家將無法再兌領，經濟部提醒，請店家務必把握最後二天的時間，至全國6,221家兌付金融機構進行兌領。

有統編的店家，只要填寫三倍券背面資訊，或蓋統一發票章，填寫兌領單後到各銀行、郵局、信用合作社、農漁會信用部兌換；若店家沒有統編，可委託有統編的商圈、市場攤商管理組織、產業公(協、工)會、自治會等代領，受委託單位填寫三倍券背面資訊及兌領單後到金融機構兌換；沒有統編但欲自行領取的自營作業者、有在職業工會投保者，填畢兌領單即可至八大公股銀行兌領。

有關店家兌領流程及方式，可參考經濟部中小企業處振興三倍券專區。此外，去年綁定數位三倍券之民眾，若回饋方式採ATM領取現金或綁定電子票證者須至四大超商靠卡回存2,000者，亦需於3月底前完成領取回饋。民眾與店家如有三倍券相關問題，皆可撥打「1988紓困振興專線」洽詢。

三倍券 經濟部

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