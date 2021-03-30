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傳美國將發布對台交往指南 大陸外交部回應了

台歐盟風能研討會登場 區塊開發遊戲規則呼之欲出

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

繼去年的圓桌論壇後，「台歐盟風能對話」今（30）日以研討會形式再度登場，經濟部政務次長陳正祺致詞時指出，台灣98%的能源必需仰賴進口，再加上電網是獨立的，因此國家需要在各個不同階段，擴大能源組合，以確保供電穩定，政府訂定2025年再生能源占比20%的政策目標，其中有20GW來自太陽能，5.7GW來自離岸風電，這樣的規劃，陳正祺以「非常有野心」來形容。

此外，經濟部能源局能源技術組組長陳崇憲今日也在研討會中提到令許多開發商關注的離岸風電第三階段區塊開發遊戲規則，他透露開發商必須先經過條件審查，並通過環評，以及通過財務、技術的資格審查，之後進入價格評比程序，最低價者勝出。陳崇憲並指出，第三階段區塊開發預計於2026~2035年累計釋出超過10GW。

「台歐盟風能研討會」今日登場，陳正祺指出，歐盟在離岸風電的發展上，可說是全球的先行者，歐盟的經驗不僅值得學習，台灣也積極與歐洲開發商合作，並組成夥伴關係。

能源局副局長李君禮指出，台灣海峽是全世界最好的風場之一，台灣有很大潛力可以發展風力發電，同時台灣也與國際上有經驗的離岸風電開發商合作，台灣可說是離岸風電亞太區的先行者。

今年的「台歐盟風能研討會」以如何建構具全球競爭力的離岸風電產業供應鏈為主題，對此，今日出席研討會的歐洲經貿辦事處處長高哲夫也以歐盟扶植新產業經驗為例提醒，如果政府要協助業界，不要過於官僚讓廠商負擔過大，他相信台灣也會採取一樣的方法，讓專案更容易落實，如此一來，離岸風電的亞洲市場也不會過於分散、破碎化。

離岸風電 歐盟

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