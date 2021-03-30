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台歐盟談風電 歐官員輪批「國產化比例」不符國際規則

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
高哲夫（圖左一）認為，台灣要成為國際離岸風電中樞，就要用開放、落實態度來看到國產化，遵照國際貿易規則，否則將無效率，也不樂見亞洲市場過度分散和破碎。 記者鍾泓良／攝影
高哲夫（圖左一）認為，台灣要成為國際離岸風電中樞，就要用開放、落實態度來看到國產化，遵照國際貿易規則，否則將無效率，也不樂見亞洲市場過度分散和破碎。 記者鍾泓良／攝影

距離政府2025年能源轉型目標，只剩下4年，經濟部能源局與歐盟執委會今共同舉辦「台歐盟風能研討會」，主題為「建構具全球競爭力的產業供應鏈」，未料歐洲經貿辦（EETO）處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）、歐盟能源總署能源政策策略與協調處長Cristina Lobillo Borrero致詞時輪番呼籲，台灣離岸風電規則不應與WTO貿易規則背道而馳、在國產化要求上不應「不切實際和過度官僚」，而經濟部為貿易專長的次長陳正祺出席，會後他對此回應「跟歐盟的合作會繼續務實推動下去」。

高哲夫致詞時指出，歐盟與台灣去年6月舉辦第一屆圓桌會議，討論國產化要求和政策框架，而今年議題是如何打造有競爭力的供應鏈，他認為，兩個主題相輔相成，因為要打造具有競爭力的供應鏈，就必須要具備有利的政策框架，與創新有效的解決方案，而不是執著於國產化要求。

高哲夫表示，台灣離岸風電有95%的外商投資來自歐盟、五分之一以上的台灣外資是歐盟風電業者，他分享兩個歐洲經驗：其一是，如果要發展產業，政府必須要挺業者，「不切實際和過度官僚的要求會讓業者負擔過大」，相信台灣也會採取相同作法；其二，若業界可以發光發熱，計畫就能更容易落實，台灣既然有成為國際離岸風電產業要角的野心，就希望對於國產化要求能有更開放、務實的態度，並遵照國際貿易的規則，否則無法有效率地發展，也不希望因此讓亞洲市場過度分散和破碎。

Cristina Lobillo Borrero透過視訊連線致詞，她再次強調，「台灣要符合國際貿易規則」、「台灣對離岸風電國產化的要求，應該遵照WTO規則逐漸排除」，才能促進全球價值鏈的生成。她認為「要求國產化比例」對於打造價值鏈來說，可能導致多餘成本，且最終轉嫁到終端消費者身上，非但不是最有利的方式，更可能影響整體經濟的競爭力。

陳正祺會後受訪時表示，能源議題「不是他管的」，他認為歐盟官員主要表達希望雙方務實地合作，在綠能產業方面，歐盟在台灣做了很多實質投資，雙方也對綠能產業的前景進行交流分享，歐盟在發展綠能上比台灣先進，因此台灣也向歐盟學到很多技術跟經驗，未來會參考歐盟的經驗，台灣與歐盟的合作會繼續務實推動下去。

歐盟 離岸風電

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