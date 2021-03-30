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資誠新調查 企業應破除「穀倉效應」才能成功應對危機

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
資誠聯合會計師事務所今日發布「2021全球危機調查報告」，指出超過70%的受訪者表示其企業經營受到疫情的負面衝擊。記者季相儒攝影／報系資料照
資誠聯合會計師事務所今日發布「2021全球危機調查報告」，指出超過70%的受訪者表示其企業經營受到疫情的負面衝擊。記者季相儒攝影／報系資料照

資誠（PwC）聯合會計師事務所今（30）日發布「2021全球危機調查報告」（Global Crisis Survey 2021），報告指出，超過70%的受訪者表示其企業經營受到疫情的負面衝擊，但另有20%的受訪者認為，整體而言，疫情為組織帶來正面影響。科技業和健康產業較可能受到疫情帶來的正面影響，而旅遊休閒業遭受的負面衝擊最大。

PwC Taiwan 危機管理服務主持人、普華商務法律事務所主持律師蔡朝安表示，當全球組織都在評估如何因應疫情時，本調查的數據和洞察，正可提供企業重新思考和增強韌性（resilience）的能力，也可以從這份調查中，學習到各國企業如何應對危機，為下一步發展奠定基礎。蔡朝安強調，企業必須為未來做好完善準備，包括：危機管理計劃、提升韌性計劃以及照顧員工的身體與心理需求。

此外，根據PwC的調查，即使企業擁有一個明確定義的危機處理團隊，組織也需要靈活有彈性的危機管理計劃，以因應各種類型的危機。然而卻只有35%的組織制訂了「高度相關」的危機應對計劃，這意味著大多數組織都沒有將其計劃設計為「所有危機均能適用」（crisis-agnostic），這是韌性組織的特徵之一。

PwC進一步指出，根據本調查的結果，建議企業可採取以下三種方式來為危機做更好的準備。首先， 訂定一套策略性的危機應對計劃，以迅速反應、穩定企業營運並有效應對危機帶來的衝擊。

第二，則是應破除「穀倉」（silos）效應。PwC表示，企業各個獨立運作的部門如同「穀倉」，可能造成各部門各自為政、溝通不良，甚至忽視危機。企業應該破除「穀倉」效應，建立一個整合性的危機因應計劃，才能成功應對危機，以及在非危機時期建立韌性。

第三，建議優先考慮並建立組織的韌性，在追求成功之前要先確保能夠生存。

蔡朝安表示，大致上來說，財務績效較好的企業，也更加關注組織韌性，並且可以將組織內應對危機的各項功能進行良好的整合。據調查，十分之七的企業將增加對韌性的投資，而在重視風險的領導企業中，這一數字更高達十分之九。

蔡朝安指出，企業必須將建立韌性做為優先項目，才能讓韌性成為組織DNA。韌性是組織抵禦破壞並創造新機會的基礎。

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