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通膨憂慮減緩 投資級與新興債迎資金淨流入

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

聯準會主席鮑爾重申今年通膨狀況應不至失控，市場擔憂情緒得到緩解，債券表現較前數周改善。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除高收益債外，包括投資級債及新興市場債皆迎來資金淨流入，其中投資級債淨流入金額較前周降低，新興市場債淨流入資金則是由前一周的1億美元躍升為13.7億美元，動能明顯改善。

安聯投信指出，美國政府持續釋出訊息淡化市場對通膨可能過高的擔憂，表示今年通膨率雖會上升但不至於失控，並表示儘管經濟復甦力道增強，但仍將對貨幣政策保持耐心，使之前衝高的美國10年期公債殖利率回落至約1.65%左右水平，過去一段時間呈壓的債市略得喘息。上周全球多數債券資產走揚，包括全球及美國政府債券等公債單周小幅收紅於平盤之上，信用債券如美歐投資及與高收益債表現較佳，普面優於利率型債券資產。

安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，時序即將進入第二季，隨著景氣逐漸回升，及去年因疫情影響造成的低基期效應，預估未來三個月通膨數據可能攀升，恐將影響市場情緒並帶來波動，故短線內投資布局上可略為提高現金部位，但中長期來看，新冠肺炎疫苗的接種有望降低疫情影響力，加上全球央行寬鬆貨幣政策持續，建議可視市場情緒與相對評價，進場布局具投資價值的資產。

許家豪指出，觀察當前全球多數央行偏鴿態度，市場資金仍然充沛、且美債殖利率較去年逐步攀升的狀況下，部分債券資產殖利率與疫情最嚴重時相比已明顯回升，不再遜於股票收益率，投資價值逐漸浮現，有望吸引部分追求收益的投資人及市場基金回流至債券資產。

許家豪表示，美國總統拜登正式簽署1.9兆美元紓困方案，此舉將使中長天期公債籌碼增加，加上此時景氣逐漸復甦，預估美國殖利率將走升，且殖利率曲線陡化，故在投資時建議可將債券控制於約在５年上下的中天期，並減少利率敏感度較高的券種，降低資產受到市場利率變化的衝擊。

許家豪進一步指出，由於近期公債殖利率快速上升，短線上投資時建議降低對利率敏感度較高的投資級債，主要聚焦於高收益債及可轉換公司債；但隨著市場價格的修正，新興市場債的吸引力有望逐步浮現；舉例來說，從利差的角度來看，新興亞洲因企業與經濟基本體質較佳，其高收益債目前相對於整體新興高收益債利差已來到約250點左右的高位，後市有望隨著景氣復甦縮小利差，加上收益率也為各式債券資產中明顯較佳者，有望吸引逐利而居的寬鬆資金，建議追求收益的債券投資人可留意。

債券 殖利率

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