彭博ETF統計：季底逢高調節 資金流出美國股票型資產

美國財長葉倫及聯準會主席鮑爾重申通膨並未失控並看好美國經濟前景，三月美歐Markit製造業採購經理人指數初值連袂走揚，美國近週初次請領失業救濟金人數降至68.4萬人、創疫情爆發以來新低，共同激勵道瓊及標普500指數再創歷史新高，全球股市亦上漲0.32%。

依據彭博資訊統計，截至2021/3/26過去一週ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF近週資金淨流出226億美元，其中主要流出美國及亞太地區股票型ETF 291億及8.1億美元，其他地區則為資金淨流入，全球、日本、新興市場及中國近週資金分別淨流入42.2億、13.8億、9億及7.7億美元，歐洲、東歐及拉美亦有小幅資金淨流入0.3億、0.03億及0.01億美元。

富蘭克林證券投顧分析，投資人權衡聯準會政策及景氣前景，美債殖利率近週走勢回穩，讓金融市場暫時鬆了一口氣，根據英國金融時報引述摩根大通、法國巴黎銀行及美銀美林等券商估計，季底機構法人、主權基金及平衡型基金為了維持固定股債比重的再平衡策略，短線美股可能面臨500~880億美元調節壓力，資金將轉進債市，緩解殖利率彈升壓力，所幸美國新一輪紓困支票1,400美元已陸續發放，德意志銀行預估將有1,700億美元投入股市，有望發揮下檔支撐。展望今年將是一個投資風格、類股與區域輪動的投資環境，投資人與其費心去猜測下一個強勢市場為何，不如建構一個多元配置的投資組合以逸待勞，現階段看好「雙收益-美國與新興市場平衡、雙題材-創新成長+價值補漲、雙核心-美亞股市」三大方向，一來可分散單一產業或區域的投資風險，二來能輕鬆掌握輪動節奏，追求財富穩健增值的投資目標。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出，生技產業在商業層面對於新冠疫情造成的經濟破壞是相對有抵抗力的，我們持續與基金持有的公司聯繫，以確保持股的製造及供應鏈、臨床試驗或監管時程受到疫情的影響程度很小。此外，併購活動仍是生技產業的主要驅動力之一，由於中小型生技公司具備豐沛的創新能量，大型生技製藥公司財務體質穩健且有強化產品線來帶動成長的需求，預期2021年將看到更多的併購活動。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，本波美國公債殖利率攀升的原因主要受景氣回升與通膨上揚的預期所拉動，並非央行欲緊縮政策所致，包含聯準會在內的主要央行仍持續釋放寬鬆政策意向，市場流動性充沛無虞搭配經濟前景改善，預期金融市場修正後仍將有所表現，資金於各類型股票與區域輪動的趨勢則將延續。