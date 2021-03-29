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公設比過高要修法了 花敬群：車道車位不可計入
新成屋公設比過高議題。引發朝野關注。內政部次長花敬群今列席立法院備詢時表示，確實有瑕疵要檢討，目前方向是，諸如停車場車道、車位的公設，「不可以計入樓上的公設一起算」，相關修法在立法院下會期可望提出。
花敬群今天赴立法院內政委員會報告「住都中心於居住正義議題中扮演之功能與定位」。
民進黨立委莊瑞雄質詢時提及，現在的新成屋的公設比對消費者很不公平，像是對沒有開車的人來說，車道算入公設比，這就沒道理；或是有些大樓內彈琴的地方「咚咚咚」很好聽，但有的人並沒有在彈琴，卻連這些都算入公設比。
莊瑞雄說，不是每個住戶都會用到的公設，造成無謂、不公平的分擔，因而增加太多購屋成本，他認為，讓有需要的人來分擔，應該要分開計價，對消費者比較公平。
花敬群說，「咚咚咚」那些地方都有在檢討，是否要分開定價，其實很難規範，因為買房就是看總價。他認為 反而應該降低公設的面積，這樣才能降低價格。
花敬群也說，目前檢討方向是，像是車道、車位的公設，不可以計入樓上的公設一起計算，相關修法擬在立法院下會期提出。
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