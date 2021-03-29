通膨巨獸來了？國發會：國際大宗、營建物資價格上漲

隨著國內景氣升溫、國際貨運成本持續增加，通貨膨脹疑慮受到各界關注。國發會今（29）日邀集相關部會探討國內外通膨問題。國發會認為，目前國內物價大致穩定，但國際大宗物資價格上漲，恐影響國內部分民生物資價格；此外，今年1至2月營造工程物價平均漲幅達6.09%，營建物資上漲問題亦須關注。

國發會龔明鑫表示，當前國內物價仍屬穩定，並無物價全面且持續性上漲的通膨現象。針對部分民生商品、營建物資價格變化，並考量民眾對物價的感受，政府相關單位將密切關注，並做必要的超前部署，以穩定物價情勢。

為掌握國內外物價情勢，國發會今日下午邀集行政院主計總處、中央銀行、 經濟部等相關單位探討國內外通膨問題。

國發會指出，去年下半年，隨著全球經濟逐漸復甦，國際原油及大宗物資需求大幅上升，全球貨櫃短缺造成國際運費高漲，加上主要國家採行超寬鬆貨幣政策使美元偏弱，以及美國拜登政府推動1.9兆美元紓困法案，均引發國際上對於通膨的疑慮。

國發會表示，參考IHS Markit 等國際預測機構，今年全球消費者物價指數上漲應仍屬溫和。但原油、農工原料價格回升，對高度依賴原物料進口國家恐造成部分商品價格上漲壓力。

國內方面，主計總處指出，今年1至2月國內整體通膨率0.59%，漲幅仍然平穩。國發會認為，國內外主要機構預測今年我國消費者物價（CPI）年增率介於1.0%至1.5%，國內發生通貨膨脹風險仍低。但由於部分品項如油料費、麵粉及其製品、食用油、飼料與國際原物料價格連動性高，國際大宗物資價格上漲，恐影響國內部分民生物資價格。

此外，國發會指出，今年1至2月營造工程物價平均漲幅達6.09%，營建物資上漲問題亦須關注。外界擔憂，營建物資價格上漲，恐會推升公共工程的經費，間接推升房價。

國發會表示，為確保攸關民眾生活的重要民生物資價格穩定，日前行政院穩定物價小組已責成經濟部、農委會等相關部會密切掌握國際大宗物資價格情勢與國內存量變動情形，適時啟動穩定物價措施，防患於未然。

針對國內營建成本上漲，國發會表示，行政院穩定物價小組亦責成經濟部適時協調物料供需，並請公平會查明營建物資業者是否涉及聯合調漲價格而有違反公平交易法規定情事。行政院公共工程委員會也會與經濟部、公平會等保持密切聯繫，防止廠商趁機哄抬售價或無故延誤供料，共同維護市場供料及價格穩定。