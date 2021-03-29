通膨狼來了？劉憶如：需求增、供給沒跟上 三年見通膨

國內景氣燈亮出「紅燈」，國發會示警，須緊盯物價走勢。香港北威國際集團董事總經理劉憶如今（29）日表示，全球已有20年沒有歷經嚴重通膨，但這次隨著各國經濟解封，實質需求將明顯增加，若供給面沒跟上，可能在三年內見到通膨的發生。

劉憶如直言，通貨膨脹有個特性是會「自我實現」，這也是全世界政府都不喜歡談通膨的原因，因為談多了、預期心理加深，通膨就可能真的來臨。因此，這次通膨是否會出現，可以先觀察是不是有愈來愈多人關注通膨議題。

她表示，全球已有約20年沒有經歷嚴重通貨膨脹，即便是2008年金融海嘯，各國大行量化寬鬆政策，只造成股市、房市上升，曾有很多專家擔心帶來通膨，但實際上並未真正發生。不過這次爆發全球新冠肺炎疫情，各國更是大行量化寬鬆，也有很多專家認為，2008年既沒有發生通膨，這次應該也不至於。

不過劉憶如說，這次比之前都還要有可能發生通膨；未來1到3年內發生通膨，「我不會驚訝」。因為情況已不一樣，目前股市、房市已經漲很多了，投資人開始對「還要買股嗎？」打上問號。

更重要的是，她指出，隨著疫苗施打，全球各國歷經一年封鎖，全球經濟解後，將有一波「報復性消費」，可以想見，美國疫情比台灣更嚴峻，很多需求受到壓抑，一旦疫情趨緩，美國需求爆發會更強勁，經濟復甦加上美國政府推動公共建設，都會帶動原物料價格上揚，這是有實質需求所帶動價格上揚。

另一方面，她表示，疫情造成很多供應鏈斷鏈，這是後疫情時代和金融海嘯後的最大差異，「需求大幅增加、可是供給沒跟上，物價就會上去」；她認為，全球供應鏈恐怕不會那麼快恢復。

劉憶如表示，整體來說，資金更寬鬆、股市房市價格已高、需求強勁彈升供給面卻沒跟上，通膨這次可能真的要來了。