SEMI智慧儲能委員會正式成立 全力打造綠能最強後盾

SEMI看好台灣儲能產業發展，今天宣布正式成立「SEMI智慧儲能委員會」，將致力於整合產業建言及需求，給予政府單位制定與推動儲能相關政策之參考，更進一步推進國內智慧型電網的發展。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMI深耕台灣再生能源多年，其中，儲能系統在整體電網中，扮演「緩衝」的重要角色。擁有儲能系統，電力公司得以順利調度電力、電網，提高供電穩定性，以符合用戶用電與平衡供電的需求。

他說，SEMI智慧儲能委員會納入眾多供應鏈領導廠商，旨在透過國內能源產業與國際組織的互動機制，協助委員與國際接軌，進而提昇台灣儲能產業之整體競爭力。

SEMI引用美國能源部全球能源數據庫統計，截至2019年底為止，全球投入儲能系統的累積裝置（機）容量，已多達187.8GW（10億瓦）。其中，以「電化學儲能」應用最具發展潛力，累積裝置容量為3,297MW（百萬瓦）。

彭博社的評估報告也顯示，全球自2018年開始，電池價格整體下降後，即帶動大型儲能市場快速發展與建置數量明顯提升。因此，自2018年至2030年期間，全球「鋰離子電池」需求量將見到10倍速成長增幅。

台灣儲能系統的建置目標，也可獲得一定印證。台電先前已公布，為配合台灣綠電應用發展，2025年前，儲能系統建置電力目標為590MW，與前一年僅5MW相比，市場規模於六年期間成長多達100倍以上，產業爆發力驚人，因此吸引相關台廠供應鏈業者相繼投入。

亞洲首例的台電590MW輔助電源設置中的430MW，就採用儲能自動頻率控制（AFC）等設備。SEMI預估，台灣儲能市場在2025年以前的需求約為700MW，分別來自台電自有場地建置儲能設備、採購輔助服務與用電大戶儲能選項等，市場規模逐步擴大可期。