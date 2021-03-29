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緬甸鎮壓越演越烈 經部：台商大廠均暫時停工

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
緬甸暴動越演越烈，27日發生大規模血腥鎮壓，全國各地總共殺害114人。路透社
緬甸暴動越演越烈，27日發生大規模血腥鎮壓，全國各地總共殺害114人。路透社

緬甸暴動越演越烈，27日發生大規模血腥鎮壓，全國各地總共殺害114人。經濟部投資處表示，根據駐外館回報情形，台商，如寶成（9904）、昌億已經陸續宣布停工，觀望當地狀況再做打算，這段期間陸續都有台商為了自保而先回台，但尚無大規模撤僑。

緬甸國防軍2021年2月1日上午發動的一場軍事政變，推翻全國民主聯盟政權而告一段落，拘捕了民選領袖翁山蘇姬，並進入一年緊急狀況。緬甸人民紛紛群起抗議軍事政府，引發血腥鎮壓。

與此同時，因為中國大陸與緬甸軍政府關係匪淺，引發緬甸人民的排華效應，不僅是中資工廠遭砸，負責代工adidas的台商製鞋廠昌億16日也遭波及，被誤認中資企業遭到攻擊，甚至有當地台商掛起台灣國旗以求自保。

投資處表示，根據外館回報，目前寶成、昌億已經暫時停工，並靜觀當地局勢。對於工廠當地安全，投資處說，因為廠商都在工業區，都有單位管理，且工業區都在郊外，未受到集中在市區的暴動影響。

投資處反映，當地的大規模廠房均因為工人人數眾多，大致上都已經停工，但像是中小規模的食品廠則因為擔心原物料過期，因此還在持續運轉中。

投資處也表示，因為部分廠商在疫情期間已經陸續返台，剩餘台商也在暴動發生初期就已經回國，目前台商在當地還在觀望，且由外交部登記緊急聯絡資訊，目前還沒有到撤僑階段。

而國際品牌Nike、addias均由寶成、昌億負責代工，對於停工是否有影響到台灣供應鏈產能，貿易局回應，駐外館向當地廠商諮詢，對方表示已台灣企業發言為主，因此不便發言。

台商 緬甸 經濟部

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