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就業市場活絡 新鮮人工作數45萬個創史上同月最高

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
根據104人力銀行今（29）日公布的最新數據資料顯示，3月的全體工作數達81.9萬個，不僅創歷年同月新高，比去年同月成長33%。其中，企業徵才勾選「歡迎新鮮人」的全職工作也達45萬個，同創史上同月新高，比去年同月增加31%。 圖／104人力銀行提供
根據104人力銀行今（29）日公布的最新數據資料顯示，3月的全體工作數達81.9萬個，不僅創歷年同月新高，比去年同月成長33%。其中，企業徵才勾選「歡迎新鮮人」的全職工作也達45萬個，同創史上同月新高，比去年同月增加31%。 圖／104人力銀行提供

就業市場活絡！根據104人力銀行今（29）日公布的最新數據資料顯示，3月的全體工作數達81.9萬個，不僅創歷年同月新高，比去年同月成長33%。其中，企業徵才勾選「歡迎新鮮人」的全職工作也達45萬個，同創史上同月新高，比去年同月增加31%。

此外，該項調查還顯示，新鮮人工作數占全職工作數的比例達65.7%，創最近五年相對高點，僅略低於2019年同月0.2個百分點。

至於最歡迎新鮮人（徵才量最大）的前五大產業依序為：餐飲業5.6萬個、零售業4.3萬個、軟體網路業2.68萬個、不動產業2.5萬個、批發業2.2萬個。而最歡迎新鮮人（徵才量最大）的前五大職務依序為：操作技術類6.8萬個、平均起薪3萬元，業務銷售5.4萬個、平均起薪3.4萬元，餐飲人員5.1萬個、平均起薪2.9萬元，門市營業4.2萬個、平均起薪2.9萬元，軟體工程1.6萬個、平均起薪3.9萬元。

徵才 餐飲業

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