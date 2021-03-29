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經濟部：前瞻基礎建設傳統市場耐震補強第三期計畫啟動

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

「前瞻基礎建設計畫－公有零售市場耐震補強改善」第三期計畫將啟動，凡在1999年12月31日以前建造的公有市場建築物，可向經濟部提出耐震補強或拆除重建需求計畫爭取經費補助，經濟部將3月30日於逢甲大學舉辦計畫啟動說明會。

經濟部表示，全國483處公有市場中，民國1999年12月31日前建造的老舊市場計有366處，約占76%。如由各縣市政府自行編列預算改善，估計至少須花費10～20年，因地震具不可預期之瞬發性，故由中央編列特別預算挹注辦理，以有效縮短改善時程。

建築物耐震評估補強分三階段辦理，經「初步評估」有疑慮者再進行「詳細評估」，並經確認有補強改善需求者再進行實體工程。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，前瞻計畫第一、二期（2017至2020年）籌編預算10.88億元，共計補助傳統市場耐震初評129件、耐震詳評548件、補強工程81件、拆除重建工程19件，合計777件計畫。

第一、二期計畫經濟部已協助地方政府多數市場完成耐震能力評估，耐震評估補助之階段性任務達成，後續四年經濟部持續爭取12.66億元預算，第三期預算2.56億元立法院已審議通過，主要將投入已完成耐震能力詳細評估結果具耐震有疑慮之市場建築物。

經濟部提醒，各縣市政府應把握特別預算挹注難得機會，盤點1999年12月31日前建造之老舊市場建築物，將具有耐震疑慮而尚未進行補強或拆除之傳統市場，儘速納入2021至2025年計畫辦理。

經濟部 傳統市場

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