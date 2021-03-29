經濟部宣布 續推前瞻基礎建設傳統市場耐震補強計畫

經濟部中部辦公室今（29）日表示，將持續推動前瞻基礎建設傳統市場耐震補強改善第三期計畫，凡在1999年12月31日以前建造的公有市場建築物，可向經濟部提出耐震補強或拆除重建需求計畫爭取經費補助。

此外，為讓地方政府了解「前瞻基礎建設計畫－公有零售市場耐震補強改善」第三期計畫的申請程序，經濟部也將於2021年3月30日於逢甲大學舉辦計畫啟動說明會。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，前瞻計畫第一、二期（2017至2020年）籌編預算10.88億元，共計補助傳統市場耐震初評129件、耐震詳評548件、補強工程81件、拆除重建工程19件，合計777件計畫；第一、二期計畫經濟部已協助地方政府多數市場完成耐震能力評估，耐震評估補助的階段性任務達成，後續四年經濟部持續爭取12.66億元預算，第三期（2021至2022年）預算2.56億元立法院已審議通過，主要將投入已完成耐震能力詳細評估結果具耐震有疑慮的市場建築物，推動地方政府辦理耐震補強工程或拆除重建工程，請各縣市政府把握特別預算挹注的難得機會，盤點1999年12月31日前建造的老舊市場建築物，具有耐震疑慮而尚未進行補強或拆除的傳統市場，儘速納入2021~2025年計畫辦理。地方政府如未於前瞻計畫提出申請補助的老舊市場，須由各地方政府自行籌措經費，負起安全營運之責。

經濟部提醒，台灣位處環太平洋地震帶，建築物常受地震災害威脅，全國483處公有市場中，1999年12月31日前建造的老舊市場計有366處，約占76%。如由各縣市政府自行編列預算改善，估計至少須花費10~20年，因地震具不可預期之瞬發性，故由中央編列特別預算挹注辦理，以有效縮短改善時程。建築物耐震評估補強分三階段辦理，經「初步評估」有疑慮者再進行「詳細評估」，並經確認有補強改善需求者再進行實體工程。