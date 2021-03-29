打破職場迷思！ 年輕人不是快閃族、平均薪資逾3萬

年輕人愛換工作，是「職場快閃族」？但根據勞動部今天公布的「15-29歲青年勞工就業狀況調查」，青年勞工踏入職場後，其中有45.9%不曾換過工作，換過5個以上工作僅占3.2%。現職工作平均薪資為3.2萬元，超過6成曾獲加薪。

為了解青年勞工就業概況，勞動部於去年10至11月期間，以參加勞工保險且在職之本國籍受僱青年(15-29歲)勞工為調查對象，辦理「15-29歲青年勞工就業狀況調查」，計回收有效樣本4185份。

調查顯示，去年的就業青年中，大學及以上程度占近6成。受少子女化趨勢與高等教育普及影響，109年青年就業者217.8萬人，較99年224.1萬人減少6.3萬人，其中教育程度為大學以上者127.9萬人，占比58.7%，較10年前分別上升27.3萬人及13.8個百分點。

青年勞工踏入職場後平均做過2.1個工作，其中有45.9%不曾換過工作，換過5個以上工作則占3.2%，現職工作年資平均為2.4年，比每一工作平均時間(工作總年資/工作個數)1.9年多0.5年。勞動部認為，歷經就業市場磨合期後，工作穩定度隨之提升。

根據調查，109年青年勞工現職工作平均薪資為32287元，較108年增684元或2.2%，較101年增4862元或17.7%，63.5%曾獲加薪，加薪原因以「個人在原職務表現良好」占20.9%最高，「個人服務年資增加」占18.4%次之。若與初次就業時相較，青年勞工薪資有增加者占62.5%，平均增加4600元

根據調查，青年勞工於應徵現職工作時有提出薪資期望者占42.1%，較第一份工作之28.5%，高出13.6個百分點。再根據有提出薪資期望者觀察，提出原因以「已知道一般薪資行情」、「已經設定理想的薪資水準」比率較高，分別占62.7%、53.7%。未提出者，原因則以「雇主給的薪資福利已符合自己的期待」占43%最高，其次是「認為薪資不是重點，想先累積經驗」占34.1%。

青年勞工初次就業年齡平均為21.2歲，平均尋職時間為1.7個月，尋職時間以「1個月(含)以內」占66.9%為最高，其次「超過1個月-3個月(含)」占19.9%，二者合計占86.8%。