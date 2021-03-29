景氣觸底反彈 九成六企業將聘應屆畢業生、創十年新高

疫情趨緩，景氣觸底反彈。根據yes123求職網今（29）日公布的「畢業生職涯規劃與校徵季企業招募調查」發現，達九成的「應屆畢業生」或「今年退伍」的新鮮人表示，他們想要選擇「先就業」。至於企業主部分，調查則顯示，有高達九成六的企業表示，「有意願」聘用今年的應屆畢業生，這樣的比例，不但超過去年的95.1%，更續創2012年以來的紀錄，達到十年新高。

不過若有意願聘用，其中26.7%的企業坦言，近期招募進度仍受「肺炎疫情」影響落後；而且因為疫情，有58.8%取消畢業季的實體招募活動，改採「線上(網路)招募」方式；同時基於防疫考量，也有38.8%表示，提高「遠距面試」的使用頻率。

而在想要選擇先就業的畢業生當中，同樣也有69.3%「會擔心」畢業後的求職進度受「肺炎疫情」影響。因此應徵工作時，在可複選狀況下，這些新鮮人「因疫」調整的方向主要為：「調整應徵的行業別」(34.2%)、「調整期望待遇」(32%)，以及「調整應徵的職務別」(25.8%)、「調整履歷的呈現方式」(23.9%)。

觀察前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，雖然廠商業績受疫情的衝擊減緩，徵才進度也逐漸回到常軌，但仍影響到部分畢業生的求職念頭，不過「學歷貶值」效應仍在，規劃優先找工作的，依舊佔絕大多數。

此外，楊宗斌也建議，由於企業在過去一年來，基於防疫考量，線上招募活動與遠距面試轉趨熱絡，甚至以AI系統篩選履歷，社會新鮮人務必要提前準備好應徵策略，才能應付數位化的徵才流程。

yes123求職網調查發現，今年的應屆畢業生對於人生首份正職工作的「月薪期望值」，平均落在33,193元，比起去年的32,009元，增加1,184元，換算下來，增幅有3.7%。

yes123求職網發言人楊宗斌憂心認為，從過去幾年來的期望值觀察，像大前年是31,824元，前年落在32,115元，恐怕在畢業生心中，已形成三萬塊出頭的「待遇天花板」，意即初入台灣職場，新鮮人不敢奢望能拿到更高的月薪。

雖然準備要出社會，起薪不容易衝高，不過調查更發現，平均期望最快工作5.3年，就可以存到「第一個百萬元」，代表人生的「第一桶金」；同時也希望進入職場後，最快花8.1年的時間，就可以達到「年薪百萬」。

上述「畢業生職涯規劃與校徵季企業招募調查」，是由yes123求職網於2021年3月10日到3月22日，以網路問卷進行抽樣，調查應屆畢業生或今年退伍會員，同時具大專以上學歷，有效問卷共1,286份，其中「研究所」313份，「非研究所」973份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。至於企業部分，有效問卷共933份，信心水準為95%，誤差值為正負3.21%。