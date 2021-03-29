國發基金投資台船 龔明鑫：國艦國造不會倒

立法院經濟委員會今（29）日上午邀請國發會針對國發基金進行投融資之成效進行專案報告。國民黨籍立委楊瓊櫻關切國發基金加碼投資台船（2208），是否會導致國發基金賠錢？國發會主委龔明鑫表示，國家要發展國艦國造，台船不會倒。

楊瓊櫻質詢，台船連年虧損，這次台船發行普通股4.5億股，國發基金持股台船從8%增至15%，取代經濟部成為台船最大股東，國發會基會不會虧損？龔明鑫則掛保證，台船不會倒，台船在國艦國造重大政策中肩負重責，國發基金有必要給予支持。

包括民眾黨籍立委蔡璧如、民進黨籍立委鄭運鵬也質疑工研院技術轉移公司瀚薪科技跑到中國大陸掛牌，對此，龔明鑫表示，就他了解，工研院轉投資4家同性質公司，其他3家公司已經發展得很好，僅瀚薪科技發展得較不好，最後清算解散。

鄭運鵬指出，這家瀚薪公司，工研院耗資2100萬元技轉，國發基金委託經濟部管理「加強投資中小企業實施方案」投資瀚薪3,000萬元，最後於今年2月清算，「上海瀚薪科技」立即成立。

鄭運鵬說，瀚薪科技的案例，讓外界有台灣人才、技術被挖角到中國大陸觀感。台灣的瀚薪科技雖已解散，但任由這樣技術落後的公司到中國大陸去騙錢，好像也不對。