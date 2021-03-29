台美租稅協定進度 財長：有在適當時間向美反映意見

財政部長蘇建榮今（29）日赴立法院財政委員會備詢，國民黨立委賴士葆詢問，台美租稅協定有沒有在談？蘇建榮表示，從去年與美國進行台美經濟合作對話時有相關討論，財政部「在適當的時間，有反映意見過去」，目前持續努力。

YouTube母公司Google（谷歌）通知YouTuber，必須在今年5月31日前主動申報稅務資訊，有申報就只對「美國來源所得」課稅，我國網紅稅率為30%；未申報將對網紅「全球總收益」預扣24%懲罰性稅負，此舉被形容為「網紅版肥咖條款」，而由於台美未簽署租稅協定，我國籍和陸籍網紅稅率有差距，賴士葆今天在財委會詢問台美租稅協定討論進度。

蘇建榮回應，從去年與台美進行經濟合作對話，事實上有相關討論，「我們在適當的時間，有把我們的意見反映過去。」美國新政府1月甫上任，蘇建榮表示，未來會持續努力。