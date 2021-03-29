快訊

評／半導體主導軍事發展？愛國者飛彈屹立不搖的關鍵

轉向了！救援重大進展 長賜號最新畫面出爐「船頭已脫離岸邊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台美租稅協定進度 財長：有在適當時間向美反映意見

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
財政部長蘇建榮。記者曾吉松／攝影
財政部長蘇建榮。記者曾吉松／攝影

財政部長蘇建榮今（29）日赴立法院財政委員會備詢，國民黨立委賴士葆詢問，台美租稅協定有沒有在談？蘇建榮表示，從去年與美國進行台美經濟合作對話時有相關討論，財政部「在適當的時間，有反映意見過去」，目前持續努力。

YouTube母公司Google（谷歌）通知YouTuber，必須在今年5月31日前主動申報稅務資訊，有申報就只對「美國來源所得」課稅，我國網紅稅率為30%；未申報將對網紅「全球總收益」預扣24%懲罰性稅負，此舉被形容為「網紅版肥咖條款」，而由於台美未簽署租稅協定，我國籍和陸籍網紅稅率有差距，賴士葆今天在財委會詢問台美租稅協定討論進度。

蘇建榮回應，從去年與台美進行經濟合作對話，事實上有相關討論，「我們在適當的時間，有把我們的意見反映過去。」美國新政府1月甫上任，蘇建榮表示，未來會持續努力。

網紅 財政部

延伸閱讀

房地合一2.0修法 朝野端出六個版本

囤房稅靠地方？ 蘇建榮：日程未規劃

房東趁稅改漲價 財長：檢舉惡房東逃漏稅「一定辦」

疫苗採購調閱小組被推翻 賴士葆：到底是誰害台灣買不到疫苗？

相關新聞

公會控強索294億元開幕贊助費 家樂福：絕無此事

家樂福收購頂好超市後，十餘個公會陸續向公平會陳情，控訴家樂福濫用市場通路優勢地位，強索不當附加費用。控訴家樂福強索196...

向供應商索取開幕贊助費？家樂福：所有扣款都按合約執行

公平會接獲家樂福向逾千家原供貨給頂好超市的廠商，強索196間頂好超市改裝為「Market便利購」的新店開幕贊助費，已有1...

台美租稅協定進度 財長：有在適當時間向美反映意見

財政部長蘇建榮今（29）日赴立法院財政委員會備詢，國民黨立委賴士葆詢問，台美租稅協定有沒有在談？蘇建榮表示，從去年與美國...

國發基金投資台船 龔明鑫：國艦國造不會倒

立法院經濟委員會今（29）日上午邀請國發會針對國發基金進行投融資之成效進行專案報告。國民黨籍立委楊瓊櫻關切國發基金加碼投...

3月消費者信心指數續升 創去年疫情爆發以來新高

中央大學台灣經濟研究中心今（29）日發布「3月消費者信心指數（CCI）調查報告」，指數為76.52點，與2月比較上升1....

景氣觸底反彈 九成六企業將聘應屆畢業生、創十年新高

疫情趨緩，景氣觸底反彈。根據yes123求職網今（29）日公布的「畢業生職涯規劃與校徵季企業招募調查」發現，達九成的「應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。