快訊

評／半導體主導軍事發展？愛國者飛彈屹立不搖的關鍵

轉向了！救援重大進展 長賜號最新畫面出爐「船頭已脫離岸邊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SEMI智慧儲能委員會正式成立 看好市場規模百倍成長

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

SEMI看好台灣儲能產業發展，正式成立「SEMI智慧儲能委員會」，將致力於整合產業建言及需求，給予政府單位制定與推動儲能相關政策之參考，更進一步推進國內智慧型電網的發展。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMI深耕台灣再生能源多年，其中，儲能系統在整體電網中，扮演『緩衝』的重要角色。擁有儲能系統，電力公司得以順利調度電力、電網，提高供電穩定性，以符合用戶用電與平衡供電的需求。SEMI智慧儲能委員會納入眾多供應鏈領導廠商，旨在透過國內能源產業與國際組織的互動機制，協助委員與國際接軌，進而提昇台灣儲能產業之整體競爭力。

近年來氣候變遷催生大量再生能源導入，電力市場因應能源轉型需求，採用儲能系統穩定電網已成必然趨勢。根據美國能源部全球能源數據庫統計，截至2019年底為止，全球投入儲能系統的累積裝置（機）容量，已多達187.8GW。其中，以「電化學儲能」應用最具發展潛力，累積裝置容量為3,297MW。彭博社的評估報告也顯示，全球自2018年開始，電池價格整體下降後，即帶動大型儲能市場快速發展與建置數量明顯提升。因此，自2018年至2030年期間，全球「鋰離子電池」需求量將見到10倍速成長增幅。

而儲能系統市場的成長動能，由台灣儲能系統的建置目標，也可獲得一定印證。台電先前已公布，為配合台灣綠電應用發展，2025年前，儲能系統建置電力目標為590MW，與前一年僅5MW相比，市場規模於六年期間成長多達100倍以上，產業爆發力驚人，因此吸引相關台廠供應鏈業者相繼投入。

而亞洲首例的台電590MW輔助電源設置中的430MW，就採用儲能自動頻率控制（AFC）等設備。未來，台灣儲能市場在2025年以前的需求約為700MW，分別來自台電自有場地建置儲能設備、採購輔助服務與用電大戶儲能選項等，市場規模逐步擴大可期。

台電 再生能源

延伸閱讀

能源轉型刻不容緩 SEMI期以再生能源打造護國山脈新屏障

板橋凱撒飯店全新「吃到飽免400元」！義麵燉飯無限吃，孩童還享0元優惠

一延再延！Tesla Semi電動卡車到底何時才要交車？

SEMI：全球晶圓設備支出估再創高

相關新聞

公會控強索294億元開幕贊助費 家樂福：絕無此事

家樂福收購頂好超市後，十餘個公會陸續向公平會陳情，控訴家樂福濫用市場通路優勢地位，強索不當附加費用。控訴家樂福強索196...

向供應商索取開幕贊助費？家樂福：所有扣款都按合約執行

公平會接獲家樂福向逾千家原供貨給頂好超市的廠商，強索196間頂好超市改裝為「Market便利購」的新店開幕贊助費，已有1...

台美租稅協定進度 財長：有在適當時間向美反映意見

財政部長蘇建榮今（29）日赴立法院財政委員會備詢，國民黨立委賴士葆詢問，台美租稅協定有沒有在談？蘇建榮表示，從去年與美國...

國發基金投資台船 龔明鑫：國艦國造不會倒

立法院經濟委員會今（29）日上午邀請國發會針對國發基金進行投融資之成效進行專案報告。國民黨籍立委楊瓊櫻關切國發基金加碼投...

3月消費者信心指數續升 創去年疫情爆發以來新高

中央大學台灣經濟研究中心今（29）日發布「3月消費者信心指數（CCI）調查報告」，指數為76.52點，與2月比較上升1....

景氣觸底反彈 九成六企業將聘應屆畢業生、創十年新高

疫情趨緩，景氣觸底反彈。根據yes123求職網今（29）日公布的「畢業生職涯規劃與校徵季企業招募調查」發現，達九成的「應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。