快訊

評／半導體主導軍事發展？愛國者飛彈屹立不搖的關鍵

轉向了！救援重大進展 長賜號最新畫面出爐「船頭已脫離岸邊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

包租代管執行成效 花敬群：已媒合逾1.5萬戶

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
內政部次長花敬群表示，包租代管執行速度愈來愈快，現在已媒合超過1.5萬戶。本報資料照片
內政部次長花敬群表示，包租代管執行速度愈來愈快，現在已媒合超過1.5萬戶。本報資料照片

立法院內政委員會今天邀請內政部次長花敬群列席報告國家住都中心於居住正義的功能與定位。花敬群在報告中指出，截至今年第1季國家住都中心已累積決標15處社會住宅，約4000戶，並以每年1.5萬戶的量能持續興建社宅。

在社會住宅興辦及管理部分，花敬群表示，住都中心除管理林口社宅外，更全面盤點國公有土地，積極投入社宅興辦。為加速興辦速度，藉由內政部制定政策法令、營建署規畫審核、住都中心興建營運多軌並進下，形成社會住宅生產線，加速社宅興辦作業。

在包租代管方面，花敬群表示，住都中心去年偕同租屋需求較高的六都公會開始推動，鼓勵民間屋主接受包租代管的服務，將房屋出租為社會住宅。計畫目標5000戶，截至3月20日，已協助4347戶家庭找到理想的租屋處。

花敬群在答覆民進黨立委張宏陸備詢時表示，包租代管執行速度愈來愈快，現在已媒合超過1.5萬戶，去年12月和今年1月，平均1個月有900戶速度，今年2月因過年關係，戶數比較少；若以現在的速度前進，「未來一年達成1.5千到2萬戶的績效應是可期待的。」

此外，報告提到，由住都中心主導的公辦都更，強調關係人權益保障與資訊公開透明，同時尊重地方既有紋理，並加強都市更新的公益性。

花敬群說，住都中心結合社宅興辦管理與公辦都更，導入合宜友善的設計，提供鄰近社區開放空間、互動交流的場地；此外，結合衛福部、教育部推動的社福政策，同步引入托嬰、幼兒園、老人日照等設施，讓社宅不僅是居住空間，也是在地居民交流互動的核心，加值在地生活。

花敬群 社會住宅 公辦都更

延伸閱讀

解囚居難題…老宅增電梯 過半同意就行

回響／「囚老」換無障礙合宜住宅 補貼租金

林口社宅公共藝術計畫今啟動 盼藝術融入社區生活

打炒房 持有5年內售屋擬課重稅

相關新聞

公會控強索294億元開幕贊助費 家樂福：絕無此事

家樂福收購頂好超市後，十餘個公會陸續向公平會陳情，控訴家樂福濫用市場通路優勢地位，強索不當附加費用。控訴家樂福強索196...

向供應商索取開幕贊助費？家樂福：所有扣款都按合約執行

公平會接獲家樂福向逾千家原供貨給頂好超市的廠商，強索196間頂好超市改裝為「Market便利購」的新店開幕贊助費，已有1...

台美租稅協定進度 財長：有在適當時間向美反映意見

財政部長蘇建榮今（29）日赴立法院財政委員會備詢，國民黨立委賴士葆詢問，台美租稅協定有沒有在談？蘇建榮表示，從去年與美國...

國發基金投資台船 龔明鑫：國艦國造不會倒

立法院經濟委員會今（29）日上午邀請國發會針對國發基金進行投融資之成效進行專案報告。國民黨籍立委楊瓊櫻關切國發基金加碼投...

3月消費者信心指數續升 創去年疫情爆發以來新高

中央大學台灣經濟研究中心今（29）日發布「3月消費者信心指數（CCI）調查報告」，指數為76.52點，與2月比較上升1....

景氣觸底反彈 九成六企業將聘應屆畢業生、創十年新高

疫情趨緩，景氣觸底反彈。根據yes123求職網今（29）日公布的「畢業生職涯規劃與校徵季企業招募調查」發現，達九成的「應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。