包租代管執行成效 花敬群：已媒合逾1.5萬戶

立法院內政委員會今天邀請內政部次長花敬群列席報告國家住都中心於居住正義的功能與定位。花敬群在報告中指出，截至今年第1季國家住都中心已累積決標15處社會住宅，約4000戶，並以每年1.5萬戶的量能持續興建社宅。

在社會住宅興辦及管理部分，花敬群表示，住都中心除管理林口社宅外，更全面盤點國公有土地，積極投入社宅興辦。為加速興辦速度，藉由內政部制定政策法令、營建署規畫審核、住都中心興建營運多軌並進下，形成社會住宅生產線，加速社宅興辦作業。

在包租代管方面，花敬群表示，住都中心去年偕同租屋需求較高的六都公會開始推動，鼓勵民間屋主接受包租代管的服務，將房屋出租為社會住宅。計畫目標5000戶，截至3月20日，已協助4347戶家庭找到理想的租屋處。

花敬群在答覆民進黨立委張宏陸備詢時表示，包租代管執行速度愈來愈快，現在已媒合超過1.5萬戶，去年12月和今年1月，平均1個月有900戶速度，今年2月因過年關係，戶數比較少；若以現在的速度前進，「未來一年達成1.5千到2萬戶的績效應是可期待的。」

此外，報告提到，由住都中心主導的公辦都更，強調關係人權益保障與資訊公開透明，同時尊重地方既有紋理，並加強都市更新的公益性。

花敬群說，住都中心結合社宅興辦管理與公辦都更，導入合宜友善的設計，提供鄰近社區開放空間、互動交流的場地；此外，結合衛福部、教育部推動的社福政策，同步引入托嬰、幼兒園、老人日照等設施，讓社宅不僅是居住空間，也是在地居民交流互動的核心，加值在地生活。