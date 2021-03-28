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屏東加工出口區更名科技產業園區潘孟安：產業升級擴充

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
加工出口區正式更名為科技產業園區，今同步在5個加工出口區舉行揭牌儀式，屏東加工出口區揭牌儀式，屏東縣潘孟安等人到場出席見證。記者劉星君／攝影
加工出口區正式更名為科技產業園區，今同步在5個加工出口區舉行揭牌儀式，屏東加工出口區揭牌儀式，屏東縣潘孟安等人到場出席見證。記者劉星君／攝影

加工出口區今年邁入55周年，「科技產業園區設置管理條例」已在今年2月3日公布，加工出口區正式更名為「科技產業園區」，今在楠梓、高雄、屏東、台中與台中港，五個加工出口區同步舉行聯合揭牌典禮，屏東縣長潘孟安說，加工出口區過去投資項目內容有所設限，招商不易，科技園區與產業結構調整，也替未來擴廠提早準備，為屏東創造更多就業機會。

經濟部今在5個加工出口區同步舉行更名揭牌典禮，行政院長蘇貞昌上午參加楠梓加工出口區揭牌儀式，現場要五區連線，屏東加工出口區在10點40多分，定位等待同步揭牌，主畫面接到主現場楠梓加工區，當時勞動部長許銘春受行政院長蘇貞昌邀請上台演唱「孤女的願望」唱出加工出口區年代勞工的心聲，屏東現場，屏東縣長潘孟安、立委周春米、鍾佳濱、廖婉汝與廠商們，約40多人，在現場等候逾15分鐘，聽完許銘春唱歌後，再聽完蘇貞昌致詞後，才連線同步揭牌。

潘孟安說，屏東科技產業園區目前開發97.8％已飽和， 3年前他請經濟部擴充廠區，此次更名揭牌，期盼讓產業升級，也作為年底擴廠，期盼台商回流爭取廠商投資，低汙染、高效益與高就業率的產業作為地方發展依據。

潘孟安說，加工出口區伴隨台灣經濟發展，屏東卻是在2000年才設置加工出口，足足跟經濟發展脫鉤30多年，2000年屏東加工出口區設置後，面積123公頃，期待是高密度開發，結果是綠建築，123公頃開發50多公頃，其他作為公共設施等，創造20年來經濟發展與屏東就業市場。

立委鍾佳濱說，2019年行政院長蘇貞昌宣布高鐵要在屏東設站，今年1月蘇院長帶許多部長宣布屏東高鐵特定區設立屏東科學園區，他認為，屏東科學園區未來可以發展太空產業，周邊的科技產業園區可以成為產業鏈供應商。

潘孟安說，屏東高鐵特定區，經濟部的屏東科技產業園區將擴區26.65公頃，預計年底將招商，屏東優點就是不缺電、不缺水、不缺地、不缺人，絕對是投資者最佳選擇。

立委周春米說，屏東科技產業園區擴區，希望與科技產業連結，行政院積極與台糖協調，關於屏東高鐵特定區，科技部正規畫，年底會將可行性評估計畫送到行政院。

加工出口區正式更名為科技產業園區，今同步在5個加工出口區舉行揭牌儀式，現場視訊連線，屏東加工出口區揭牌儀式，屏東縣潘孟安等人到場出席見證。記者劉星君／攝影
加工出口區正式更名為科技產業園區，今同步在5個加工出口區舉行揭牌儀式，現場視訊連線，屏東加工出口區揭牌儀式，屏東縣潘孟安等人到場出席見證。記者劉星君／攝影

潘孟安 蘇貞昌 科技部

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