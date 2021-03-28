加工區更名科技產業園區 蘇貞昌：更名不是為了吃鮭魚

行政院長蘇貞昌今上午出席楠梓加工出口區更名科技產業園區揭牌典禮，他說，更名不是為了吃鮭魚，而是歷史自然發展，感謝過去55高雄加工出口區為台灣經濟帶來成功，隨著新時代到來，新的結構內容不同，所以要更名為科技產業園區。

蘇貞昌及經濟部長王美花、高雄市長陳其邁等人今上午出席楠梓加工出口區更名科技產業園區揭牌典禮。陳其邁表示，55年前原來全台灣第一個加工出口區，快速的轉型變成一個高階製造基地，更名為科技產業園區是名副其實。園區也創造了一年將近三千億的產值及上萬個就業機會。

陳其邁並指，園區的半導體產業具競爭力，在全球的供應鏈裡占有舉足輕重的地位。感謝行政院協助擴建第二園區，升級園區容積、土地跟服務等，成為廠商在全球競爭時最堅強的後盾。同時也要向中央拜託，因為園區已不敷廠商土地使用需求，希望行政院跟經濟部能夠在第二園區後，超前部署成立第三地園區。

王美花致詞時說，加工區更名意義重大，她舉例說台大以前有一個動物系，錄取名次居末，後來改名成生命科學系就跳到前三名，因為動物系已不符合時代需要，改名後整個大翻轉，加工出口區也一樣。

不過這段話隨後被上台致詞的蘇貞昌更正。蘇貞昌說，他要修正王美花的話，其實台大動物系是非常高分的系，排很前面，不是後面，「我為什麼這麼清楚？因為我女兒就是台大動物系」，所以他要澄清一下，不然全台動物系都抗議就麻煩了，強調王美花絕無惡意。

蘇貞昌並說，今天園區更名不是為了吃鮭魚，而是歷史到了這裡，自然就有符合它的轉變，感謝過去55年來，加工區在政府、民間投資及勞工努力下，為高雄加工出口區、全世界第一個出口區加工出口區的成功，及在台灣10個加工出口區的成功，為台灣經濟的成功，帶來非常大的成就。隨著新時代到來，及新的結構內容不同，所以要更名為科技產業園區。

蘇貞昌說，更名後的科技產業園區是建立在原來的加工出口區的好基礎上，更迎合現代，更科技化。他並指，台商回台投資一兆兩千億中，高雄市就超過兩千億，一切就是因為有市長會做事及立委等人努力的成績。