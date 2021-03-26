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二月景氣信號亮紅燈 學者：基期低 景氣不至過熱

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

國發會發布二月景氣信號亮出十年來紅燈，台經院研究員邱達生表示，今年景氣是一路順風，還算樂觀，但也不至於過熱，大家擔心過熱導致升息、通膨，都還不至於發生。

他說，二月亮紅燈，原因一個是基期因素，因為去年二月是疫情開始，上半年都是基期低，去年谷底是持續到第二季，所以接下來上半年可能都有希望亮紅燈，因此此時亮紅燈不代表景氣已經過熱。

他表示，今年景氣是一路順風，因為之前兩個國際機構原本對台灣2019年及(美中貿易戰)、2020年(因為疫情)都不是太樂觀，都是先低估再上修，但今年三月，這兩個機構直接給台灣今年GDP4.5%，只比主計總處略低。此外，台灣目前一、二月工業生產指數、製造業營業測驗點也維持高點，從這些指標也相對樂觀。

他說，今年看訂單一、二月銷外銷訂單都不錯，而且不只去年很好的資通訊，其他傳產也跟上，例如一、二月加起來訂單總共年增率48.96%，資訊及通訊68.21%、電子產品58.82%、光學器材58.68%，傳產的基本金屬也有21.16%、塑橡膠40.41%、 機械產業33.53%、電機46.55%。不只有資通訊支撐，基本金屬等傳產也還不錯。

他分析，若說股票去年是資金支撐，今年則是有基本盤支撐。

至於隱憂，邱達生說，出口商及製造業關切匯率，因為如果報價29元，出貨時是28元，賺進來美金馬上縮水，不只是科技業及傳產比較擔憂，四月美國財政部長葉倫第一個匯率報告出爐，可能台灣還是匯率觀察名單，央行可動用的工具就變少，就要謹慎台幣會不會急升，如果持續強勢，企業匯損受傷就會加重。

景氣 匯率

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