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強勁成長！今年上半年可能一路開「紅燈」

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

今年2月國內景氣對策信號亮出「紅燈」，國發會副主委高仙桂今（26）日指出，在低基期效應下，今年上半年景氣綜合判斷分數會維持在高檔，有極大機率會維持「紅燈」。

國發會經濟發展處長吳明蕙指出，國內景氣領先指標已連續10個月呈上揚，累計漲幅為10.23%，惟累積幅度未再有明顯擴增；景氣同時指標則已連續9個月上揚，累計幅度達9.93%，持續擴大中；她表示，這代表當前經濟表現相當強勁。

高仙桂分析，隨著國內景氣復甦，國人在國內消費持續增溫，今年上半年民間消費沒有疑慮；投資方面，不論是外商、本土商、以及台商投資力道強勁，包括半導體、5G、綠能、車用電子的投資將持續，沒有停止跡象。

至於出口，她表示，隨著疫苗施打，各國經濟將有望陸續解封，帶動需求，國際經濟將會持續復甦，出口可期。

高仙桂表示，去年2月新冠肺炎疫情剛爆發，工業生產、零售等指標都受到影響，基期偏低，因此今年上半年都有低基期因素存在，今年上半年我國出口、投資、及消費之成長可期，國內景氣綜合判斷分數維持在高檔，「看起來沒有要往下走，有極大機率維持紅燈」。

景氣對策信號 國發會

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