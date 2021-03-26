景氣亮紅燈將過熱？國發會：要關切通膨預期

國內景氣亮出睽違十年的紅燈，景氣是否有過熱疑慮？國發會副主委高仙桂今（26）日表示，股市、房市都有基本面支撐，沒有景氣過熱的問題；至於大宗物資原料價格上漲，是否帶動通膨預期，則要密切關注。

她強調，未來關注通膨、存貨變動，以確保國內民生物資穩定供應。

高仙桂並指出，未來國際間仍須注意的變數，包括：疫苗施打進度，此攸關各國經濟解封及全球經濟復甦腳步；其次是，隨著景氣復甦，各界對通膨關注，以及美國十年期公債殖利率是否走升，這會牽動國際金融市場的波動。

針對長榮貨櫃卡住蘇伊士運河，造成全球貨櫃船大塞車，是否衝擊全球經濟？高仙桂說，這應只是短期事件，不會維持太久。

外界關切，目前股市、房市沒有過熱或是泡沫化疑慮？高仙桂表示，目前上市櫃公司都在發布去年全年營收，因為獲利表現佳，有基本面支撐，不算是泡沫化。

她並表示，至於房市上漲，若有剛性需求，政府是支持；針對炒房部分，政府一定會祭出相關措施抑制。

針對通膨預期，高仙桂說，因為景氣復甦，大宗原物料需求增加；加上因供應鏈不順暢及缺櫃現象，帶動大宗物資、原物料價格上揚，是否會進一步造成通膨預期，須密切注意。主要機構預測我國今年消費者物價指數年增率在1%至1.5%之間，儘管近期原物料價格走揚，大宗物資也是CPI其中一環，但只占其中一部分，今年台灣應無通膨疑慮由此看來，應不致有通膨預期效應。

她表示，如果有基本面支撐，價格上漲就不會是泡沫。目前股市、房市及物價上揚，都有基本面支撐，目前國內景氣無過熱疑慮。