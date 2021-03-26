亞太電信5G創育加速器 鎖定5G、AIoT

亞太電信（3682）今日宣布「5G創育加速器」第三期計畫正式起跑，鎖定5G+AIoT主題，聚焦娛樂、醫療、交通三大面向，首度鏈結跨國育成加速器、及東南亞等國際電信業者資源，並將召募計畫擴大至全球，透過「建生態」、「引新創」及「創需求」三線並進，壯大5G新商機。

根據世界經濟論壇WEF評比顯示，台灣連續兩年獲為「全世界四大超級創新國」之一，與德國、美國及瑞士並列；另外，彭博資訊經濟學家公布的「2020全球創新潛力排名」中，台灣高居第五，僅次於日本、美國、德國、瑞士。

看好台灣新創能量，亞太電信表示，加速器團隊將以台灣作為基地，匯集國內外新創能量，提供實踐創新的豐沛資源，持續讓台灣新創名號響亮全球。

亞太電信表示，5G時代是以應用服務競爭的新時代，需要跨業、跨領域結盟合作，故第三期選定5G+AIoT主題，積極探索5G創新應用解決方案，4月22日前展開徵案召募，最終入選之新創團隊，未來除享有亞太電信資金、技術、行銷、人才及知識資源等挹注外，更首度引進跨國育成加速器、東南亞等國外電信業者資源，協助接軌國際進行商務媒合，透過全球化串聯，讓新創的創新與商業模式與世界接軌，助攻潛力團隊，打造穩健5G新創生態圈。

亞太電信表示，第三期「5G創育加速器計畫」將透過三步驟引領新創團隊，共創多贏新商機，第一步「建生態」，透過鏈結跨國加速器及國際電信業者資源，將首度舉辦國際徵案，除了網羅國際優秀新創公司來台落地，亦將台灣新創團隊推向國際；第二步「引新創」，提供資金、通路等實質資源，吸引國際新創團隊以5G解決方案實現商品化或打入產業供應鏈為目標，開拓5G服務新模式；第三步「創需求」，亞太電信將藉由對於5G專網專業知識及技術掌握，鏈結產業痛點創造5G需求，並引領新創團隊成為產業鏈一員。

亞太電信自2018年起推動「5G創育加速器計畫」，扶植新創發展，持續挖發掘國內外極具潛力的新創團隊，並提供國內外新創團隊5G測試環境及輔導課程，累積逾400家團隊報名、28家團隊順利完成培訓、8家獨家獲得贊助。其中，協助「奇翼醫電」的AI智慧穿戴微健檢裝置「BEATINFO 心率傳輸組」完成商品化，並上架亞太電信門市販售，成為業界第一個扶植新創團隊，從育成孵化到落地的成功實績。