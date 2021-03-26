無懼原料成本高漲 正隆：首季毛利率好過去年同期

正隆（1904）今（26）日舉辦法說會，總經理蔡東和說，市場從去年第4季開始需求熱烈，訂單非常旺，預估會旺到下半年，但另一方面，「國際原料上漲，對我們產生很大的困擾」。即便如此，正隆仍預估今年第1季的毛利率、營利率皆可望好過去年同期，主要是今年1月開始有反映成本，且第1季產能利用率提高，目前是全能生產、加班生產，效率提高，毛利率也可望稍微提高。

蔡東和表示，今年以來市場需求熱絡，會優先供應國內客戶，再考慮海外客戶。不過，原料成本攀升確實也對公司形成壓力，國內市場的原料還好，回收紙價格還算穩定，但因正隆要使用相當比例的國際廢止和木漿，其中，木漿方面，每噸自去年同期的540美金漲至目前的800美金、年增近5成，白卡紙及白面紙原料價格自去年同期的每噸570美元漲至900美元、年增近6成，且最近3個月漲的特別快。

另外，廢紙的部分更為明顯，美國廢紙自去年同期每噸不到100美金，目前已到260美金，日本廢紙從去年同期每噸約80美金跳升至250～270美金，翻倍成長，歐洲回收紙亦自去年同期每噸約80美金到現在的300美金，且目前廢紙價格仍在上漲，主要是疫情使回收廢紙困難，加上貨櫃運輸成本墊高所致。

面對原料成本上漲，正隆目前採取的策略，在廢紙方面是尋找其他的可代替來源，像是歐洲廢紙高漲，這半年就不買歐洲當地的廢紙，在木漿成本上漲方面，主要影響的是家紙中的純漿衛生紙，但正隆也有銷售環保衛生紙，會加強推廣，另外，正隆生產的純漿衛生紙有一些是中間產品，也就是生產原紙給其他加工廠，在今年2月底、3月就已開始反應成本。正隆目前也仍有1.5～2個月的木漿庫存。

蔡東和表示，目前看來，原料價格還是上升趨勢，是今年第一個要克服的難題，但會強化成本結構，加上疫情舒緩後，全球景氣恢復成長，看好今年營收表現將具有相當水準。