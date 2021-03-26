資產輪動快速 法人：建置多元投資組合

隨著全球各國加速新冠肺炎疫苗施打，全球景氣展望漸入佳境，帶動去年因為疫情而受創的價值循環類股強勁反彈，但疫情期間表現一枝獨秀的科技類股出現漲多拉回，而美國通過1.9兆美元紓困案為美國經濟注入強心針，帶動美元指數反彈，外資流出壓抑近期新興股市表現。法人建議，面對變動環境，最好的策略是建置多元投資組合。

富蘭克林證券投顧表示，全球經濟自去年V型復甦後將進入穩健增長階段，伴隨通膨預期及長天期公債殖利率緩步走升，將引導資金在不同區域、類股與投資風格間加速輪動，增添投資人的操作難度。

面對資金輪動的投資環境，富蘭克林證券投顧建議，與其費心去猜測下一個強勢市場為何，不如建構一個多元配置的投資組合以逸待勞，現階段看好「雙收益-美國與新興市場平衡、雙題材-創新成長+價值補漲、雙核心-美亞股市」三大方向，一來可分散單一產業或區域的投資風險，二來能輕鬆掌握輪動節奏，追求財富穩健增值的投資目標。

富蘭克林證券投顧指出，追蹤過去20年主要股債資產的單年表現，鮮少有單一資產每年績效蟬聯冠軍或持續墊底，印證風水輪流轉的長期趨勢。此外，若投資人每年去追逐前一年最強勢的市場，長期的年化報酬率為7.06%，若投資人選擇前一年最弱勢的市場進場，長期的年化報酬率僅有6.63%，反觀若投資人建構一個多元分散配置的投資組合並長期持有，年化報酬率高達7.92%，遠勝於每年費心追逐強勢或去弱勢市場撿便宜的投資成果。

富蘭克林高科技基金經理人馬特．摩伯格認為，第四次工業革命正推動著當前的市場創新步伐，看好第四次工業革命的變革影響正支持五大創新領域的成長前景，包括全球電子商務、基因突破、智慧機器、創新金融以及指數級數據。

富蘭克林潛力組合基金經理人格蕾絲‧赫菲表示，美國1.9兆美元紓困方案加上美國民眾疫情期間累積的超額儲蓄，未來將轉化成消費動能、挹注美國經濟加速成長，現階段側重金融及工業兩大族群，掌握利率上揚及景氣回升的投資契機。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪．拉加指出，亞洲投資題材充沛，中國經濟持續受惠於創新與數位轉型帶動，結合國內消費蓬勃發展與市場整合，創造眾多具投資機會的優質企業，台灣與南韓則是科技硬體結構性成長與全球供應鏈多元化的受益者，印度擁有年輕的人口結構優勢，全球供應鏈多樣化等利多，將支撐新興亞洲股市長線投資前景。