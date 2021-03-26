美國連22季蟬聯國銀最大曝險國 中國大陸居次

志明（化名）今年61歲，3年前他任職的工廠歇業，當時他就退休，也領了勞保老年年金。最近看到媒體報導很多勞工退休制度問題，突然想到自己3年前請領勞保老年給付時，勞保局曾提醒，年滿60歲時可以去領勞退新制帳戶的退休金，他趕緊查詢，發現還有一筆16.4萬元的退休金可以領，多了一筆意外之財。

2021-03-26 14:38