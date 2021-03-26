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美國連22季蟬聯國銀最大曝險國 中國大陸居次

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行今（26）日公布去年底本國銀行外國債權餘額，美國連22季蟬聯國銀最大曝險國，餘額也續創歷史新高紀錄。示意圖／Ingimage
中央銀行今（26）日公布去年底本國銀行外國債權餘額，美國連22季蟬聯國銀最大曝險國，餘額也續創歷史新高紀錄。示意圖／Ingimage

中央銀行今（26）日公布去年底本國銀行外國債權餘額，美國連22季蟬聯國銀最大曝險國，餘額也續創歷史新高紀錄。

央行指出，去年底，國銀對美國直接風險餘額為975億美元，最終風險937億美元，分別季增31.63億美元與37.52億美元。

央行統計顯示，去年底，國銀外國債權直接風險餘額為4,840億美元，較109年9月底增加4.84%，主要是對非銀行的私人部門及銀行債權增加。

去年底，國銀外國債權直接風險前十大國家依序為美國、中國大陸、盧森堡、日本、香港、澳大利亞、開曼群島、英國、新加坡及英屬西印度群島，合計3,535億美元，占我國外國債權直接風險餘額的73.04%。

去年底，國銀對中國大陸直接風險為532億美元，最終風險為708億美元，分別較前一季底增加34億美元及17億美元。

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