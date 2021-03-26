台電去年大賺 電價維持不漲

經濟部今（26）日進行2021年第1次電價費率審議會，決定今年4月到9月電價是否調漲。經濟部次長曾文生表示，經過審議會委員後決定，本次電價不調動，維持平均每度2.6253元，為「連六凍」，為電價浮動機制以來最長持平期。

能源局長游振偉表示，經過計算，台電超過合理利潤137億元，均納入電價穩定準備基金，讓電價穩定準備基金餘額增加為244億元。

游振偉說，根據台電所提的各項成本及支出，再觀察未來燃料成本趨勢，根據台電所提出來的電價漲幅為0.07%。經過綜合討論，燃料成本變動仍須持續觀察，因此決定電價維持不調整，平均每度2.6253元。

曾文生補充，0.07%的調幅整個行政成本都會超過，因此選擇把調幅保留，等到下一期整體電價再去考量。

曾文生解釋，去年電業盈餘達261億元，經過設算報酬率後，決定合理利潤是124.4億元，超額利潤達137億元，納入電價準備基金。

他補充，以往台電第1季因為非夏季電價價格較低均會出現虧損，但今年第1季不僅正成長，更大賺約80億元，為五年來，台電首度第1季賺錢，選擇在這樣的情況下調漲是否合適也在考量內。

他解釋，台電第1季有超額盈餘主因為發電成本，因為天然氣價格有遞延反映的特性，因此3月油價不會反映到天然氣價格上。

當被問到電價準備基金244億元是否足夠，曾文生說，244億元比去年準備金還增加，並說這是電價準備金三年來首次增加。曾文生說，審議會委員會中有提到，國內景氣有比較穩定，考量到台灣的發電結構，就應反映在價格。

對於國際燃料成本上漲，電價未調整是否能跟上發電成本，曾文生解釋，經濟部透過國外機構對全年度平均價格預估，再推估天然氣跟燃煤價格，目前估算起來大致調幅很少。

而今年828核四公投將會決定核四存廢，也決定其興建成本2,849億元是否列為台電虧損。當被問到電價審議會是否有提到相關議題，曾文生說，委員並無討論。他補充，反倒在第三天然氣接收站議題方面，有委員認為應該要好好處理，否則會影響產業發產、供電問穩定。

經濟部表示，依「公用售電業電價費率計算公式」，電價調整頻率為1年檢討2次，原則為4月及10月進行，且明定電價調幅最高3%之限制。