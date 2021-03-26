正隆未來3年每年資本支出70億元 總座：營運逐年成長

正隆（1904）今（26）日舉辦線上法說會，總經理蔡東和表示，公司將推動三大策略，包括專注拓展海內外循環經濟據點、擴大產量與綠能投資、推動數位轉型。正隆未來三年每年資本支出平均超過70億，隨著新產能持續開展，今年營運將好過去年表現，明年亦將好過今年，其中，越南平陽造紙廠展開第二期將在今年底完成，第三期也將開始在明年籌備，未來3-5年，正隆越南廠將有很好的發展和貢獻。

正隆計畫持續擴大產能和綠能投資，在台灣部分，斥資20億於高雄燕巢打造的台灣第一座智能紙器廠將於年中投產，大園廠也將增設再生白漿產線，預計2022年商轉，擴大廢紙容器再生全循環價值。此外，為持續建立減煤與零燃煤再生能源，公司將繼續投入沼氣發電和發展再生能源。同時，耗資15億、於竹北廠引進的全台最大高效能生質熱電系統，年發電量達1.26億度，預計2021年下半年商轉後，將以廢棄物資源化達92%為中長期目標，內部並粗估一年下來有兩億左右的成本下降。

在海外部分，越南隆安廠斥資2億元引進當地第一套國際級先進預印設備，即將完成試車，預計將攻下不少高階紙箱訂單；同時，於越南平陽造紙廠展開第二期年產40萬公噸工紙計畫，預計2021年第4季投產，並在平陽省濱吉市和北越北江省光州工業區籌備第四和第五座紙器廠，年產能將達上億平方米，大幅提升正隆在東南亞市場營運規模。總計，正隆至2022年初全集團產能為再生白漿6.6萬噸、紙與紙板年產能達250.2公噸，增加40萬公噸、紙器年產能達19.07億平方米，增加1.8億平方米。

正隆現為台灣最大工業用紙和紙器公司、排名全球第63大紙業，於亞洲的台灣、中國大陸和越南共有5座造紙廠、19座紙器廠；在營業組成上，2020 年台灣、大陸、越南營收占比分別為69.7%、15.6%及14.7%，其中，台灣、越南占比各較前一年增加1.3%和3.2%。