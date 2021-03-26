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製造、營建業缺工多 這裡失業率卻6年蟬聯六都冠軍

合庫展現強烈企圖心 今年再增設40家雙語分行

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

合庫銀行（5880）為響應行政院推動「2030雙語國家政策發展藍圖」，將臺灣打造成雙語國家，展現強烈企圖心，除已完成設置11家雙語分行，今(2021)年將再擴增40家雙語分行，預計2027年前全面完成所有分行為雙語分行。

合庫金控暨合庫銀行董事長雷仲達一向視員工為公司最重要的資產，為提升行員外語能力，以實際行動鼓勵行員外語進修，另為充實國際金融業務人才，合庫銀行除對外招募具有外語能力之人才外，並積極開設各項英語訓練課程，包含線上英語新聞、銀行櫃檯英語會話與口說培訓課程，擴增第一線人員英語應對能力，並轉換為國內270家分行日常演練項目，將雙語金融服務延伸至全臺各分行，全面提升行員英語能力，強化員工英語溝通與交流專業能力。

合庫銀行雙語分行行員能以流利的英語提供貼心及有溫度的金融專業服務，也領先同業增設雙語觸控式導覽機，提供英語介面的業務介紹及導覽功能，方便外籍客戶即時瀏覽英語化業務內容，更貼心提供各雙語分行附近觀光景點資訊。另合庫銀行也發現國內有龐大的非英語系國家客戶，因此額外貼心配置多國語言翻譯機，支援43種語言服務，讓來自不同國家客戶都可以直接用母語進行口譯，即時同步翻譯，達到溝通無障礙，大幅提升外國客戶臨櫃辦理業務的便利性。

此外合庫銀行亦會依據分行立地條件的特色與需要，提供英語以外的外語服務，例如合庫銀行今(2021)年3月8日將位於臺北市中山北路的圓山分行改裝為第2家「中、英、日」的三語特色分行，並重新裝潢，打造溫馨、舒適、明亮嶄新的營業環境，加上營業廳場所各類標示、硬體設備及整體環境，塑造友善三語金融環境，深獲客戶好評及肯定，充分展現合庫銀行建置多元外語服務的豐碩成果。

合庫銀行「超前部署」，規劃提前至2027年達成全行270家分行「全雙語化」的目標，形塑友善的雙語金融服務環境，加速與世界接軌。

英語能力 合庫金

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