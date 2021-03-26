經濟部加工區核准三家企業投資 總金額近億元
經濟部加工處今（26）日表示，昨日的入區投資審查會，核准通過台灣劼科生物科技股份有限公司籌備處、捷力英環境有限公司等二家投資案及一家空間及產品設計業，總投資金額近新台幣8000萬元。
經濟部指出，台灣劼科公司籌備處主要生產長效抗菌產品 ，產品技術優勢在於其長期抗菌殺菌效力，並能針對個人防護、接觸物體及空氣消毒，避免交叉感染；公司開發的30天抗菌塗層技術，曾獲得瑞士日內瓦發明金牌獎，進駐臨廣園區後，可使園區相關產品的供應鏈更加完整。
捷力英公司主要提供環境顧問服務，自行研究開發出「地下水抽除曝氣處理系統」、「水層增溫處理系統」及「水力土壤污染沖洗整治系統」三項整治技術，可協助業者儘速改善土壤及地下水汙染現況，解除汙染列管，進駐高雄軟體園區後，期能與區內更多環境技術服務公司進行交流合作，精進相關服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言