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景氣熱！二月景氣燈號亮「紅燈」十年來首見

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
國發會今天公布二月景氣對策信號，綜合判斷分數較上月增加三分，綜合判斷分數為40分，是卅一年以來新高，並亮出十年來首見代表景氣熱絡的「紅燈」。圖／聯合報系資料照片
國發會今天公布二月景氣對策信號，綜合判斷分數較上月增加三分，綜合判斷分數為40分，是卅一年以來新高，並亮出十年來首見代表景氣熱絡的「紅燈」。圖／聯合報系資料照片

國發會今天公布二月景氣對策信號，綜合判斷分數較上月增加三分，綜合判斷分數為40分，是卅一年以來新高，並亮出十年來首見代表景氣熱絡的「紅燈」，這是自2010年9月以來，景氣對策信號再現紅燈。國發會表示，除因低期低因素外，景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟持續走強。

國發會表示，整體經濟表現強勁，除因疫情影響致去年基期較低外，主要受惠新興科技應用、遠距商機需求續強，加上傳產貨品需求持續回溫，二月貿易、生產、銷售及金融面指標續擴增。

國發會副主委高仙桂表示，此次經濟復甦，由消費、出口，民間投資三頭並進，尤其是民間投資，今年破四兆元，對經濟成長幫助很大。

今年一月景氣對策信號續亮黃紅燈，是2010年10月以來最高分數，也是連續第二個月亮黃紅燈，代表有「轉向」可能。一月綜合判斷分數升至37分，距離代表過熱的紅燈38分，只有一步之遙，當時國發會官員直指，今年第一季有機會看到紅燈。但國發會主委龔明鑫上周在立院直接預告，2月景氣有機會亮「紅燈」。

果然，國發會今天公布二月景氣燈號，綜合判斷分數達到40分，是1989年4月以來最高分。

龔明鑫上周在立院表示，目前經濟具有基本面，加上去年低基期效應，所以現在無過熱現象；不過若今年6月以後景氣燈號仍繼續亮出紅燈，要擔憂過熱問題，恐要採行措施。

景氣對策信號「綠燈」，表示當前景氣「穩定」、「紅燈」表示景氣「熱絡」、「藍燈」表示景氣「低迷」，「黃紅燈」及「黃藍燈」二者均為注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否「轉向」。

國發會今天公布二月景氣對策信號，綜合判斷分數較上月增加三分，綜合判斷分數為40分，是卅一年以來新高，並亮出十年來首見代表景氣熱絡的「紅燈」。圖／國發會官網
國發會今天公布二月景氣對策信號，綜合判斷分數較上月增加三分，綜合判斷分數為40分，是卅一年以來新高，並亮出十年來首見代表景氣熱絡的「紅燈」。圖／國發會官網

景氣對策信號 國發會

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