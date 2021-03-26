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製造、營建業缺工多 這裡失業率卻6年蟬聯六都冠軍

臺銀力挺中小企業 榮獲信保基金七大獎項殊榮

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

經濟部及中小企業信用保證基金於24日共同舉辦「2021中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」，臺灣銀行榮獲「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「新創重點產業相挺獎」、「紓困振興獎(協助中小企業取得融資金額最高)」、「紓困振興獎(協助中小企業戶數最多)」、「千億保專案推動優良獎」、「信保金質獎(授信經理人)」、「送保案件催收卓越獎」等七大獎項，顯示臺灣銀行在支持國家政策，扶植青創事業，協助中小企業方面，積極投入心力與服務，深受主管機關及業界肯定。

臺灣銀行表示，2020年在疫情肆虐下，全球經濟深受影響，臺灣銀行積極響應政府政策，對受疫情影響中小企業提供融資及寬緩措施，協助其度過經濟困境，力挺企業不遺餘力，充分落實普惠金融。此外，臺銀積極扶植青創、新創事業，推動「青年創業及啟動金貸款」、「微型創業鳳凰貸款」等方案，在銀行全體動員下，109年送保戶數3,523戶，融資金額達51.71億元，榮獲「青創、新創暨微型事業相挺獎」第一名，殊屬不易。未來臺灣銀行仍持續善用信保機制，提供中小企業營運資金，積極協助企業成長，共創企業、銀行與國家三贏目標。

臺灣銀行 青創

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