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通膨飆升只會是暫時 瑞銀：依然看好亞股

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
瑞銀認為通膨飆升只會是暫時現象，依然看好亞股，尤其點名印度和新加坡有補漲潛力。圖/資料照片
瑞銀認為通膨飆升只會是暫時現象，依然看好亞股，尤其點名印度和新加坡有補漲潛力。圖/資料照片

近期美國10期美國公債利率走高，引發亞洲市場出現一波拋售壓力，成長股和投資級債券跌幅尤重，市場擔心目前寬鬆的貨幣政策、強勁的經濟增長以及財政擴張交相作用，將使通膨持續處於高位，導致各國央行提早升息，更讓亞洲的牛市行情面臨考驗；瑞銀今天表示，通膨飆升只會是暫時現象，因此依然看好亞股。

瑞銀經濟學家預測2021年亞洲GDP增長率為8.5%，美國為6.6%；但這個增幅是基於去年疫情衝擊下的基期效應。因此即使收益率曲線已趨陡峭 ，仍預計G10成員國的央行將維持政策利率不變。鑒於異常的供需不均衡以及基數效應是今年物價上漲的主要原因，隨著經濟活動漸漸復正常，通膨飆升只會是暫時現象。

瑞銀指出，通膨恐慌很可能會令市場人士感到擔心，尤其是在油價上漲的當下，但即便債券收益率進一步上升，只要上升步伐是漸進的，並且主要 反映通膨預期走強，則實際利率應當會維持負值，並且依舊有利於亞洲市場。

瑞銀依然看好日本以外的亞洲股票，並且相對於債券更看好股票，建議對投資組合進行再平衡，更偏重價值型和周期性市場以及受益於再通膨概念 的股票。看好印度和新加坡，因這兩個國家具有補漲潛力；也看好中國大陸，因為大陸在整體復甦中處於領先地位。

在經濟重啟和在通膨交易下，瑞銀認為，亞洲的非必須消費品、金融和能源行業，都是不錯的選擇，大宗商品則看好原油和銅。

瑞銀並認為，成長股估值回落可能為長期資金配置提供了具吸引力的入市機會。此輪拋售並未改變企業獲利的預期或結構性趨勢，依然看好5G、數位經濟和綠色科技等新興行業主題。

通膨 瑞銀

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