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台德貿易逆勢成長2.76% 新經濟合作聚焦生技醫療產業鏈

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

經濟部今（26）日表示，2020年全球貿易雖受新冠肺炎疫情影響，然而台德雙邊貿易總額卻逆勢成長2.76%，顯示台德間經貿互補合作關係緊密。

根據經濟部最新資料顯示，德國為我國在歐盟最大貿易夥伴及第二大外資來源國，2020年台德雙邊貿易額達162億美元。截至2021年2月止，德國來台投資累計有43.67億美元，主要投資分布於機械及工具機、電子及電腦、能源及汽車等產業。

經濟部政務次長陳正祺近日與德國聯邦經濟能源部政務次長Marco Wanderwitz均出席「第19屆台德經濟合作會議」並致詞，該場會議與會人數逾120人。經濟部表示，台德經濟合作會議舉辦迄今已33年，為雙邊經貿部門及業界重要交流平台。

經濟部指出，今年的台德經濟合作會議聚焦於智慧醫療及防疫應用商機，透過雙方產業專家交流，期盼創造台德生技醫療產業鏈新商機。

陳正祺與德國聯邦經濟暨能源部政務次長Marco Wanderwitz也利用此次機會進行雙邊次長間的對談，並共同聽取雙方業者建言，交流領域包括總體投資環境、電動車、智慧機械及工業4.0、生技醫藥等。

此外，德國經濟辦事處於2020德國商業信心調查報告中指出，在台德商高達63.3%對未來我國經濟發展前景看好。對此，陳正祺也於會中表示經濟部重視外商的建言，並將致力創造更友善的投資環境，歡迎外商持續加碼在台投資，持續深化雙邊合作。

經濟部 德國

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