經濟部今拍板定案新電價 繼續凍漲機率大

經濟部今（26）日下午將拍板定案，決定4月電價是否調整。但據了解，儘管國際燃料走高，不過，考量疫情未過，照顧民生，今日的電價費率審議會讓電價繼續凍漲的機率大，締造從2018年下半年起至今的連六凍。

經濟部今日舉行電價費率審議會，對於今年電價是否調整，台電、經濟部、能源局均語帶保留，並說最終結果都會等到電價費率審議會才決定。

儘管經濟部及台電對電價調整三緘其口，但從多位知情人士所透露的態度研判，電價凍漲的機率為大。上一次電價調整為2018年4月漲3%後，目前平均每度維持2.6253元。截至目前為止，電價已有五次會議結果維持不調整，若再度凍漲，將會是「連六凍」，創最長持平期。

電價調整茲事體大，影響各行各業成本以及物價波動，因此經濟部每年4月及10月進行調整電價，一年召開兩次電價會議滾動式檢討。

經濟部官員表示，電價調整須要經過精算及審議，更需要端看國際燃料走勢，經濟部官員補充，雖然國際燃料近期走勢漲，但因為去年疫情年國際燃料價格暴跌，因此要與2019年做比較、對未來燃料走勢預估，以及台電成本試算，最後交由審議會來討論。

在種種因素下，電價很有可能「繼續凍漲」，寫下連六凍記錄。不過最後仍待今日電價審議委員會決議。