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數位發展部首任部長 三人呼聲高

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導

行政院規劃成立數位發展部，首任部長可能人選，府院雖都未曾言明，不過統籌、主持本次組改的科技政委郭耀煌，對該部的規劃、目標均了然於胸，儼然成熱門人選；而閣員中有亮點的數位政委唐鳳、NCC主委陳耀祥也是各界看好的候選人。

經過與民進黨立法院黨團縝密溝通後，行政院跨出組改第一步，其中最受產業界關注的，就是因應數位時代潮流所成立的「數位發展部」，待立法院三讀草案後，數位發展部將先成立籌備工作小組，並由政委郭耀煌出任召集人。

郭耀煌出身學界，也數度被延攬進政府部門，曾任行政院科技顧問組副執秘、國科會工程科技推展中心主任，更擔任過行政院科技會報委員兼執秘、資策會董事長，去年10月，行政院長蘇貞昌這次再度延攬郭入閣擔任政委，就是要借重其豐富的數位與資訊行政經歷，由其統籌組改作業。

剛接任政委，郭就挑起府院高度重視的數位發展部成立作業，去年10月起開始和組改相關部會密集協調，也向府院與立委說明，面對媒體時，更能對其組織規劃、施政目標甚至願景侃侃而談，也因此被外界認為是數位部長熱門人選。

被外媒譽為「天才IT大臣」的「數位政委」唐鳳，始終都是閣員中的亮點，且唐鳳專長為數位網路科技、開放政府，與民間數位社群互動密切，府院是否會任命唐鳳出任數位發展部部長，也令各界關注期待。

唐鳳 立法院 願景

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