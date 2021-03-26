柯拔希：台灣機械產業 將邁入黃金十年

台灣機械公會名譽理事長，也是台灣智慧製造大聯盟會長柯拔希昨（25）日表示，美中貿易戰導致第二生產基地效應發酵，加上新冠疫情帶動短供應鏈、自主供應鏈興起，為台灣機械產業帶來大利多，台灣機械產業也將進入黃金十年。

柯拔希指出，首先是機械設備因為有少子化、高齡化、自動化及智慧化等四大剛性需求，加上各國企業在美中貿易戰開打後，基於關稅及風險控管考量，在大陸以外地區設立第二生產基地來分散風險的商機開始發酵。目前，國內機械設備業上半年訂單幾乎滿載，接單能見度甚至看到第3季。

其次，全球因為新冠疫情導致封城、鎖國等情況，加上去中國化，包括民生、醫療物資、甚至是國防產業並以戰略性思考供應鏈自主問題，等，可以預期短鏈生產與各國發展自主供應鏈的情況會更加明顯，庫存水位也相對提高。

以防疫口罩為例，疫情發生前，大家只要買口罩即可，疫情發生後，大家想買的是口罩生產設備，建立自主供應鏈所帶動的設備與原材料採購商機可期。

第三，各國也開始積極建立戰略、國防、半導體及電子等自主產業供應鏈，將進一步衍生成為對機械設備的需求。

柯拔希強調，台灣有高品質及優良技術的機械產業，又有全球知名的資通訊產業，若能強強聯手，必能取得全球發展智慧機械與智慧製造的領先地位。

因此機械公會聯手電電公會、軟體協會、台灣半導體協會、台灣電路板協會等公協會，並邀集研發法人與各大學術單位及廠商共同成立台灣智慧製造大聯盟。