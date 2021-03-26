機械公會理事長 魏燦文接任

台灣機械公會昨（25）日完成第29屆理事長改選，原任理事長柯拔希正式交棒給鳳記國際機械董事長魏燦文。魏燦文樂觀預期，隨著全球疫情趨緩，台灣機械設備今年出口值看增15%、有望突破300億美元，再創歷史新高。

至於今年機械產業總產值，魏燦文說，由於產業設備需求力道強勁，加上國內自主供應鏈效應，預估今年總產值可成長10%、達1.2兆元，比去年增加逾1,000億元，也將是歷史新高。

儘管整體產業景氣復甦，但魏燦文不諱言，新台幣匯率走勢仍是主要變數之一。他說，匯率是機械業者心中的痛，也是不得不面對的宿命，希望政府正視，讓匯率政策更有彈性。

以去年機械出口260.8億美元為例，較2019年減少4.2%，但依新台幣計價為7,710.2億元、年減8.4%；這當中相差了4.2個百分點，換算新台幣約300餘億元。魏燦文很感嘆：「這些原本要進廠商口袋的淨利，卻因匯率升值而憑空消失。」

昨天的改選，包括副總統賴清德、行政院副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花、外貿協會董事長黃志芳等人都到場見證。柯拔希交棒後，仍擔任台灣智慧製造大聯盟會長。賴清德致詞時期許，台灣機械產業產值突破兆元後，已成為台灣另一座護國神山。

機械公會統計，柯拔希擔任理事長六年來，新會員數增加660餘家，目前已超過2,924家，包括鴻海、漢翔、均豪、研華、鼎新等廠商都相繼加入公會，讓公會的發展更多元化。

值得注意的是，鴻海集團旗下鴻準董事長李光曜獲選本屆常務理事，未來將在公會整合電動車等領域扮演關鍵角色。另外，上銀董事長卓文恒、全球傳動總經理李進勝、瀧澤科總經理戴雲錦、金豐董事長張於正等人，也都進入理監事會。

機械公會統計，台灣機械設備前二月出口值47.18億美元，較去年同期大增25.4%。目前廠商接單能見度已看到第3季，整體產業復甦力道強勁。