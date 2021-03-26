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數位發展部催動軟體服務 衝兆元產業

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導

行政院政委郭耀煌昨（25）日表示，數位發展部三大施政目標，包括確保國家資安、促進數位經濟發展、加速國家數位轉型。其中軟體與服務產業的生產毛額、就業人口都與硬體產業有差距，郭耀煌盼該部能加速軟體與服務產業成長，使其能在2030年躋身兆元產業。

郭耀煌表示，數位發展部未來定位的功能有三大方向。第一，確保國家資安；包括同步籌設資通安全署及行政法人國家資通安全研究院，並擴增目前政府資安團隊能量及規模。

第二，促進數位經濟發展；業務將聚焦資訊、電信、傳播、資安、網路五大領域，此範疇目前生產毛額約6,000億元、就業人口約26萬人。

第三，加速國家數位轉型；郭耀煌說，將訂定資料流通流通標準與規劃，並完備數位法制，強化社會信賴基礎，擴大提供民眾信賴的便民服務。

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