數位發展部 最快明年Q1掛牌

行政院會昨（25）日通過三項組改案，其中將新設立數位發展部，最快明年第1季掛牌，下轄一署、四司、四法人；包括設立資通安全署等，以及自經濟部、NCC移轉相關法人業務。

其他兩項組改案分別是科技部改制國家科學及技術委員會，設置國防部防衛後備動員署；第一階段組改作業正式啟動。

政委郭耀煌說明，待立法院通過後，行政院就會馬上成立籌備處，盼能在法案三讀後的六個月至一年內正式成立數位發展部，「最快最快」是希望明年第1季。

至於科技部改制的國科會主委一職，未來將由政委兼任，該會除職掌科技部現有業務，也負責國家科技發展的整體規劃、預算分配研訂、科技研究之整合應用。此外，國科會仍將掌管科學園區，且下轄行政法人國家災害防救科技中心。

行政院人總人事長施能傑說明，本次組織調整乃落實蔡總統揭示邁向國家數位轉型、強化國家科技發展整體規劃及提升後備戰力，增設數位發展部，並配套將科技部改為具跨部會協調功能的國科會，另設國防部防衛後備動員署以應國家之需。

數位發展部初步規劃一署、四司、四法人。一署為資通安全署；四司為數位政府司、資料治理司、產業發展司、綜合業務司；四法人，為新設行政法人國家資通安全研究院，以及自經濟部、NCC移轉主管機關的原財團法人資訊工業策進會、電信技術中心、台灣網路資訊中心。

根據規劃，原屬通傳會（NCC）的通訊傳播基礎建設、電信產業發展與輔導業務，將移撥給數位發展部；未來NCC將專責監管業務，不再球員兼裁判。至於電信產業發展業務具體規劃內容，將待組織調整後再進一步規劃。

其他原分屬各部會，將移交給數位發展部的業務還有：交通部的通訊整體資源規劃業務；經濟部的資安、AI 、軟體、數位內容、電子商務、系統整合等產業發展與輔導業務；國發會的智慧政府、開放資料等業務；行政院資安處的資通安全業務，將併入資安署。

此外，數位發展部擴增業務，將包括數位轉型、數位法制、資料治理、人才培育、監理沙盒等業務；新設國家資通安全研究院，初步規劃設置資安卓越中心、技術服務中心，不過此方向尚待更多討論。