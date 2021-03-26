聽新聞
test
0:00 / 0:00

數位發展部 最快明年Q1掛牌

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

行政院會昨（25）日通過三項組改案，其中將新設立數位發展部，最快明年第1季掛牌，下轄一署、四司、四法人；包括設立資通安全署等，以及自經濟部、NCC移轉相關法人業務。

其他兩項組改案分別是科技部改制國家科學及技術委員會，設置國防部防衛後備動員署；第一階段組改作業正式啟動。

政委郭耀煌說明，待立法院通過後，行政院就會馬上成立籌備處，盼能在法案三讀後的六個月至一年內正式成立數位發展部，「最快最快」是希望明年第1季。

至於科技部改制的國科會主委一職，未來將由政委兼任，該會除職掌科技部現有業務，也負責國家科技發展的整體規劃、預算分配研訂、科技研究之整合應用。此外，國科會仍將掌管科學園區，且下轄行政法人國家災害防救科技中心。

行政院人總人事長施能傑說明，本次組織調整乃落實蔡總統揭示邁向國家數位轉型、強化國家科技發展整體規劃及提升後備戰力，增設數位發展部，並配套將科技部改為具跨部會協調功能的國科會，另設國防部防衛後備動員署以應國家之需。

數位發展部初步規劃一署、四司、四法人。一署為資通安全署；四司為數位政府司、資料治理司、產業發展司、綜合業務司；四法人，為新設行政法人國家資通安全研究院，以及自經濟部、NCC移轉主管機關的原財團法人資訊工業策進會、電信技術中心、台灣網路資訊中心。

根據規劃，原屬通傳會（NCC）的通訊傳播基礎建設、電信產業發展與輔導業務，將移撥給數位發展部；未來NCC將專責監管業務，不再球員兼裁判。至於電信產業發展業務具體規劃內容，將待組織調整後再進一步規劃。

其他原分屬各部會，將移交給數位發展部的業務還有：交通部的通訊整體資源規劃業務；經濟部的資安、AI 、軟體、數位內容、電子商務、系統整合等產業發展與輔導業務；國發會的智慧政府、開放資料等業務；行政院資安處的資通安全業務，將併入資安署。

此外，數位發展部擴增業務，將包括數位轉型、數位法制、資料治理、人才培育、監理沙盒等業務；新設國家資通安全研究院，初步規劃設置資安卓越中心、技術服務中心，不過此方向尚待更多討論。

科技部 資安 NCC

延伸閱讀

政院拍板數位發展部 估最快明年第一季可掛牌

監委當面問NCC主委如何產製優質新聞 陳耀祥這樣回答

助60中小企數位轉型升級 桃園推亞矽數位轉型服務啟動

三立閃王定宇緋聞 NCC要求說明

相關新聞

數位發展部 最快明年Q1掛牌

行政院會昨（25）日通過三項組改案，其中將新設立數位發展部，最快明年第1季掛牌，下轄一署、四司、四法人；包括設立資通安全...

機械公會理事長 魏燦文接任

台灣機械公會昨（25）日完成第29屆理事長改選，原任理事長柯拔希正式交棒給鳳記國際機械董事長魏燦文。魏燦文樂觀預期，隨著...

柯拔希：台灣機械產業 將邁入黃金十年

台灣機械公會名譽理事長，也是台灣智慧製造大聯盟會長柯拔希昨（25）日表示，美中貿易戰導致第二生產基地效應發酵，加上新冠疫...

數位發展部首任部長 三人呼聲高

行政院規劃成立數位發展部，首任部長可能人選，府院雖都未曾言明，不過統籌、主持本次組改的科技政委郭耀煌，對該部的規劃、目標...

數位發展部催動軟體服務 衝兆元產業

行政院政委郭耀煌昨（25）日表示，數位發展部三大施政目標，包括確保國家資安、促進數位經濟發展、加速國家數位轉型。其中軟體...

酬庸網軍頭？邱昱凱任悠遊卡公司總座 王世堅：我驚呆了

悠遊卡公司長期由董事長兼任總經理一職，不過悠遊卡董事會今通過董事長陳亭如免兼任總經理，改由33歲的管理群副群長邱昱凱升任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。