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都更條例初審 關鍵二條文保留黨團協商

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

立法院內政委員會今（25）日完成《都市更新條例》部分條文修正草案初審，針對海砂屋、耐震不足而有危公共安全的都更案件，內政部擬祭出強制拆除、容積獎勵等二方向政策，棒子、蘿蔔齊下，加速都市更新進行，然而關鍵二條文卻仍有爭議，已保留送朝野協商。

行政院日前提出《都市更新條例》修正草案，主要為提高建築物耐震設計，目標針對加強對高氯離子鋼筋混凝土（海砂屋），以及耐震能力不足，而有危害公共安全的二類建築物，修法搭配《建築法》第81條的強制拆除機制，免除最後階段協調程序，再加以容積獎勵，以棒子、蘿蔔兩方向加速都更。

今日內政委員會審查過程中，包括民進黨立委王美惠、管碧玲、伍麗華，以及時代力量立委邱顯智等，多位立委皆針對免除協調的做法提出疑慮，指出都更拆遷將影響私有財產權，若不能向《都市危險及老舊建築物加速重建條例》規範取得全體所有權人同意，又減少協調機制，可能將引發未來爭端。

在強制拆除機制方面，管碧玲主張，耐震力不足的建築，重點在於對公共安全恐有立即性危害，最終整合政院版本，在修正草案第57條中，強調須「有明顯」危害公共安全者，才準用強制拆除機制。

邱顯智主張，原條文中可由都更實施者與不同意戶，協調拆除或遷移的日期、方式、安置或相關事項，協調不成者，還可由公部門再行協調；並提出對案，保留公部門協調的機制，協調不成才準用強制拆除。

在容積獎勵方面，則涉及原條文第65條，政院版本擬針對實施容積管制前，已經存在的中高樓層建築，放寬得以原建築容積1.2倍，計算容積獎勵上限，而海砂屋及避震能力不足建築，更加碼為原建築容積的1.3倍；邱顯智版本則強調，僅在管制前就存在的海砂屋及耐震能力不足建築，可適用原建築容積1.3倍獎勵上限。內政委員會最終決議，關鍵條文將二案並陳，保留送黨團協商。

都市更新 都更 海砂屋

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