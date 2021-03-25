臺大財務金融類、專業管理類研習班課程

圖／臺大進修推廣學院提供

將專業知識運用於職場 提升您的競爭力

具備財務金融及專業管理的知識是每位職場人士不可或缺的技能。懂得投資理財，看懂財務報表，卻不知如何分析企業價值易錯失許多機會。若能開拓視野，檢視國際金融世界的過往與未來的發展歷程，並分析金融市場對世界經濟與政治 的運作與影響，將可提升您的宏觀遠見思維。此外，工作上運用圖表展現資料亮點，有效地呈現商業數據，讓您輕鬆掌握說服受眾的致勝關鍵。臺大進修推廣學院特開財務金融類及專業管理類研習班：「財報分析與企業評價」課程、「金融政治與世界新秩序」課程、「資料視覺化-打造數位決策時代下的圖表說服力」等多門專業課程，期能幫助學員持續精進職場必備的技能。

「財報分析與企業評價」課程110年4月20日起每週二晚間7:00-9:45上課。本班程特別邀請前臺大財務金融系陳聖賢教授講授，以企業評價的方法，解析各種財報組成的要素，強化企業評價分析的能力。臺大進修推廣學院表示，「財報分析與企業評價研習班」課程中將安排學員分組進行個案報告，讓學員能在老師的教導下，充分演練並學以致用。

另一門「金融政治與世界新秩序」課程則是臺大進修推廣學院首度開辦的課程，該課程自110年6月17日起每週四晚上7:00-9:45授課，110年4月15日前完成報名可享優惠。該課程由曾任臺大管理學院產學發展辦公室高階管理教育發展中心線上課程負責人賽明成教授老師親自講授，以精簡凝聚的教學方式，幫助學習者建構高度宏觀視野，研擬產業動脈、建立投資方針等相關決策。該課程將從金融政治之面向，檢視金融世界的過往與未來的發展歷程，探究美國如何以金融實力，重新定義世界資本體系。此外，該課程亦將以美國股市(道瓊指數、那斯達克、標普500)與原物料之結構趨勢，分析其與地緣政治衝突脈動的關聯。

至於「資料視覺化-打造數位決策時代下的圖表說服力」課程，亦是臺大進修推廣學院首度開辦的課程，特邀臺大圖書資訊學系鄭瑋教授親自講授，110年5月14日透過連續兩周的周五全天授課，110年4月15日前享有報名優惠。該課程將從資料視覺化入門的重要原則開始，引導學員判別與鑑賞視覺化案例，學習如何選擇適合的圖表類型，同時介紹與演示OpenRefine及Tableau Prep這兩項常用的資料清理工具，進而解說如何獲取與處理數據資料。

臺大進修推廣學院歷年來開辦的各課程皆廣受學員好評，透過教授深入淺出的教學與案例分享，並將其中的知識運用於職場，提升您的職場競爭力。想進一步瞭解課程，請上【臺大推廣教育網】研習課程(專業管理、藝文哲學)查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

財務金融課程專業管理課程