中信金法說 今年總經情勢四大預言

中信金控（2891）今（25）日下午舉行去年第4季法說會，中信金財務長邱雅玲一開場就剖析公司內部對總經情勢的最新看法，包括：美國聯準會今年會維持官方利率不變、台灣今年各季經濟成長率與消費者物價指數年增率前高後低、新台幣對美元今年底前升破28元兌1美元的可能性仍在、水情嚴峻將影響台灣今年經濟成長率表現。

邱雅玲說，全球景氣，疫苗陸續施打、防疫措施逐漸放寬，經濟陸續恢復動能；加上去年基期較低，及產業面有一些強力支撐的題材，包括：5G、電動車、AI、疫後新商機等等，IMF（國際貨幣基金組織）今年1月再度上修全年經濟成長率到5.2%，景氣呈現V型反彈。

雖然經濟逐漸復甦，全球仍在疫情衝擊後的修復期，人流、商流、物流等等，重新整理當中，還是有些不確定性存在，寬鬆貨幣政策與大規模財政支持有其必要性。

「我們預料Fed維持0到0.25%的超低利率水準」，每個月還是會以現在速度購買債券來釋放流動性。

金融市場部分，今年來美國10年期公債殖利率從年初的0.9%大幅彈升到3月的1.7%，引發股市明顯修正，整個金融情勢有點緊張。

景氣持續改善、物價緩步走高之下，今年債券殖利率上揚難免，國內今年經濟成長率跟物價走勢，以今年四個季來看，會有一個前高後低的趨勢，因為基期的關係。

主計總處或主要經濟預測機構對我國GDP年增率的每季預估，今年第2季較高，第3、4季較低，我國今年經濟成長率與物價走勢會有前高後低的趨勢。

主要國家央行不樂見長債殖利率進一步走高，預料長債殖利率進一步上揚的幅度可以控制，流動性還是極度寬鬆，金融市場劇烈波動在所難免。

匯率市場，今年以來美國經濟數據表現強勁，殖利率上漲帶動資金撤出亞洲市場，上半年看起來美元會開始走強，不過，聯準會的超寬鬆貨幣政策，還有美國的貿易、財政赤字開始攀升，下半年美元指數震盪走弱的可能性仍在。

台灣的經濟基本面比較穩健、台灣出口表現也是比較強勁，有希望帶動外資持續匯入，還有台商、外資持續投資台灣，加上美國財政部匯率報告施壓，今年新台幣升值的壓力還是存在，今年底之前突破28元兌1美元的可能性還是有的。

整體來看，今年總體經濟情勢料將呈現實體經濟逐漸復甦，但是金融市場會劇烈波動。

台灣今年出口還是會大幅成長，疫苗的上市跟接種，各國經濟活動逐漸恢復，去年基期比較低的關係，還有中美貿易戰以來全球供應鏈重組，有一些生產線開始移回台灣，加上一些新興科技的需求比較旺盛，台灣出口表現還是會持續的大幅成長。

內需的部分也會增加，半導體廠商持續投資先進製程，政府大力推動公共建設、危老都更、綠能建設、台商與國際大廠來台投資，這些都會帶動內需表現。

內需、外需也會帶動國內消費動能緩步回升，整體看起來，內需、外需、消費、投資都同步在轉好，所以主計處大幅上修今年台灣GDP年增率預估值到4.6%。

中信金內部預測會比主計處的稍微低一些，最主要是缺水的關係，水情嚴峻狀況可能衝擊未來成長的動能。

邱雅玲說，中信金內部針對限水幅度與經濟成長影響幅度做了量化的估計，未來擴大限水，我國今年經濟成長率將無法到4.6%，但還是會在4%以上。氣候變遷會是台灣今年經濟比較不確定的影響因素。