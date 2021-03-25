國營事業鐵飯碗榜單公布 4月26日報到

快來瞧一瞧，你有沒有捧到鐵飯碗？經濟部今（25）日公布台糖、台電、中油及台水等國營事業新進職員甄試錄取名單，錄取人員將依總成績高低及志願分發各事業機構任職，並統一於2021年4月26日至各事業機構報到，報到地點及程序由各事業機構個別通知。未依事業機構通知報到者，即喪失錄取資格。

經濟部指出，新進職員甄試錄取、備取人員名單已於經濟部公布欄公告榜示，並於甄試網站及各事業機構網站公布。本次甄試各類別錄取人數：企管194人、人資15人、財會63人、國貿7人、資訊63人、統計資訊12人、政風30人、法務6人、地政29人、土地開發4人、土木101人、建築16人、機械219人、電機320人、儀電68人、環工30人、職業安全衛生20人、畜牧獸醫7人、農業5人、化學28人、化工製程78人、地質4人、石油開採5人、地球物理7人、食品加工4人，合計25個類別，共錄取1,335人、備取478人，平均錄取率依筆試到考人數計算約6.19%。

經濟部提醒，惟因兵役或分娩無法依通知的時間、地點報到者，應檢具足資證明文件逕向各事業機構申請延後報到，並於申請延後事由消滅之日起一個月內向各事業機構申請報到，逾期未提出申請者，即喪失錄取資格。另因新冠肺炎疫情，錄取人員如因傳染病防治法規規定之隔離或檢疫措施，無法依通知的時間、地點報到者，應比照前述兵役或分娩的規定辦理。