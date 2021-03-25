勞災保險法終推出 微型公司強制納保

蔡英文總統任內主張的3大勞動政策之一，職業災害單獨立法終於出爐！行政院25日院會後宣布，《勞工職業災害保險及保護法》將職災自勞保中拉出來單獨立法，目前5人以上公司才須投保勞保，但新法草案將4人以下的微型公司也納入職業災害保險的適用範圍。媒體詢問外送平台是否適用職災保險法，勞動部表示：適用。

多33萬人可受惠

政院官員指出，《勞災保險法》草案將職災從勞保中拉出來，單獨立法，未來4人以下的微型公司也將納入職業災害保險的適用範圍，將增加33萬名勞工受惠，並將職災保險投保薪資上限擬由現行4萬5800元提高為7萬2800元，可涵蓋超過9成勞工的薪資水準；下限則為基本工資，可照顧薪資較低的勞工。

勞動部表示，投保薪資的地板與天花板調高，保險給付相對也會增加，這對勞工有益；雇主要負擔的保費，會因為投保薪資增加，而略增一點，但平均每位雇主每月只要花75元，就可以替一個員工投保職災保險，以4人的微型公司來計算，雇主每月付300元的保費，就可以讓員工獲得職災保險。

勞動部說明，微型企業的資本額不高，過去一旦發生職災意外，沒有保險，雇主也要負民事責任，未來納入職災保險，若發生職災，也可以分攤風險，希望透過此法，將納保範圍擴大，提升各項給付水準，並加強職業災害預防及職業災害勞工之重建，建構完善保障制度。

外送平台也適用

勞動部勞動保險司長白麗貞指出，勞工到職當日就會強制納保，如果需要加保未來可透過超商辦理手續。同時投保薪資下限從過去11100元至24000元，並將給付金額提升，從過去最低67萬提升至144萬元。被問到雇主每月需要為勞工負擔多少保費，白麗貞回應表示，75%員工會在75元以下，最低50元、最高153元。

被問到Uber Eats、foodpanda等外送新興業者是否也在職災保險法範圍內？勞動部次長王安邦表示會。另外有媒體質疑勞動部為何遲遲不推《最低工資法》，王安邦回應說，目前草案尚未達成共識，且近年來最低薪資審議委員會成效不錯，讓3方談判仍保有彈性，修法會持續與勞、資溝通，尋求共識。

【更多精采內容，詳見 】