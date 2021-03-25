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獨家／任期不到二個月 中小信保董事長許婉琪請辭

經濟日報 / 記者鍾泓良葉卉軒／即時報導
中小企業信用保證基金人事再度大地震，前聯輔基金會總經理許婉琪（圖右）1月29日才剛接任中小信保董事長，近期已傳出請辭，任期不到2個月。照片／中小信保提供
中小企業信用保證基金人事再度大地震，前聯輔基金會總經理許婉琪（圖右）1月29日才剛接任中小信保董事長，近期已傳出請辭，任期不到2個月。照片／中小信保提供

中小企業信用保證基金人事再度大地震，聯輔基金會總經理許婉琪1月29日才剛接任中小信保董事長，近期已傳出請辭，任期不到二個月。對此，許婉琪證實此消息，並說是因為個人健康因素關係，所以決定離開。

中企處也證實，許婉琪請辭其職位將由中企處副處長陳秘順代理。關於下一任董事長人選，中企處表示，目前董事長卸任仍在跑程序，物色人選也需要一點時間，因此會盡快確定人選，並呈報給行政院核可。經濟部則表示，剛收到正式辭呈，目前還在跑程序。

中小信保副總經理高淑惠受訪則表示，我們的首長都是由主管機關核派，目前還不清楚，也尚未收到新人事命令的相關通知。

許婉琪是國立中央大學企業管理策略組博士，歷任財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會總經理、陽明海運文化基金會執行長、陽明海運集團總管理部協理以及台灣育成中小企業開發股份有限公司董事。而在任職聯輔基金會期間，到任3年多就締造業績年成長四倍以上的成績。

許婉琪接任中小信保董事長時曾以「信保基金」4字的諧音，提出「信任、保護、積極、創新」主張來期勉同仁，「信用」基礎在於彼此信任，「保證」是為了保護企業經營的底氣，信保除了要為中小企業生存發展的根底穩健守成之外，更要因應當前疫情情勢變化，超前部署，「積(基)極創新(金)」。

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