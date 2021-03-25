郭耀煌：數位發展部最快明年Q1掛牌 定位三大功能

行政院政委郭耀煌今（25）日表示，盼數位發展部最快能明年第1季掛牌成立，他也提及台灣的軟體與服務產業的生產毛額、就業人口，都與硬體產業有差距，盼數位發展部成立後，能加速軟體與服務產業成長，使其躋身兆元產業。

行政院院會今日拍板修法，將成立數位發展部，草案將送立法院審議。負責督導此業務的政委郭耀煌表示，數位發展部未來定位的功能有三大方向，第一，同步籌設資通安全署及行政法人國家資通安全研究院，並擴增目前政府的資安團隊能量及規模。

郭耀煌說，藉此，盼能確保國家資安，保障國民能安心使用數位服務，並確保政府的服務能持續運作，且因資料是核心資產，也要保護政府及民間數位資產；數位發展部將持續進行跨機關的資安聯防與應變機制，並掌握自主資安科技、建構先期偵知、預警機制；積極扶植台灣資安產業，並由公私協力打造資安國家隊。

郭耀煌說，第二，是要促進數位經濟發展，未來也將聚焦資訊、電信、傳播、資安、網路五大領域，屬於軟體產品與服務、系統整合與垂直應用、電子商務與數位內容、智慧資料服務等，此範疇目前生產毛額約為6,000億元、就業人口約26萬人。

郭耀煌坦言，這相對於台灣具優勢的硬體置業2.7兆元規模、42萬人就業人口，有些差距，因此該部盼加速軟體產品與服務的成長，這也是重要的主流趨勢，未來要躋身兆元產業，這也是與軟體廠商座談時，他們主動提出的努力目標。

郭耀煌說，第三，加速國家數位轉型，將訂定資料流通的標準與規劃，並完備數位法制，以強化社會信賴基礎，未來擴大提供民眾信賴的便民服務、彰顯平等包容的數位人權包容價值，也讓台灣的數位國力與活力，參與國際數位社群，成為全球信賴夥伴。

至於數位發展部成立的時程，行政院人事行政總處人事長施能傑表示，希望在立法院三讀法案之後的6個月到1年內成立；郭耀煌補充說，「最快最快」是希望明年第1季。